Frp og Høyre advarer om skattesjokk med SV-budsjett

NTB

SVs alternative budsjett vil gi skattesmell til bilistene, boligeierne og bedriftene, advarer Frp og Høyre.

– Dette er et budsjett for redusert verdiskaping, dårlige velferdsordninger og økte utgifter for folk flest. SV forsyner seg grovt med den ene hånden og gir noe tilbake med den andre, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi i Frp.

Han mener både boligeiere og bilister må forberede seg på en skattesmell med SVs alternative budsjett, som ble lagt fram mandag. Limi reagerer på at SV vil innføre inntektsbeskatning av boliger og er sterkt kritisk til forslaget om å øke pumpeprisen på bensin og diesel.

Høyres finanspolitiske talsperson, Tina Bru, anklager på sin side SV for å sende en stor skatteregning til både bedrifter og folk.

– SVs budsjettforslag løser ikke de store utfordringene Norge står overfor. Det er utrolig hvordan de kutter i kunnskap i skolen, samtidig som de straffer både bedrifter og folk med en stor skatteregning på vei ut av pandemien. SV vil ha mindre av alt Norge tjener på, og mer av alt vi ikke tjener på. Det er ikke bærekraftig, sier Bru.