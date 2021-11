SV klar for tøffe budsjettforhandlinger – klima høyt på agendaen

SV legger mandag fram sitt alternative statsbudsjett, som vil danne utgangspunktet for partiets budsjettforhandlinger med regjeringen. SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier at de ønsker å dra i en grønnere retning. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

SV møter mandag Ap og Sp til budsjettforhandlinger. Partiet mener regjeringens budsjett har for svak klimaprofil og vil forsøke å dra i en mer grønn retning.

SV-leder Audun Lysbakken er tilbake fra fødselspermisjon, og klokken 11 legger han fram SVs alternative budsjett sammen med partiets finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

– Det er et budsjett som vil vise hvordan vi får omstilt Norge i grønnere retning, samtidig som de økonomiske forskjellene reduseres. Som sørger for at alle får være med på det grønne skiftet, og som også lar oljedirektøren være med på klimadugnaden, sier Kaski til NTB.

– Det vi legger fram, vil vise at det finnes masse økonomisk handlingsrom for å skape forandring som gjør Norge bedre for deg og meg. Det krever vilje til å fordele, sier hun.

Budsjettet danner SVs utgangspunkt for partiets budsjettforhandlinger med regjeringen, som sparkes i gang samme dag. Ap-Sp-regjeringen ønsker SV med på laget for å få flertall for neste års statsbudsjett.

Tøffe forhandlinger i vente

Partiet brøt som kjent ut av regjeringssonderingene med Ap og Sp på Hurdalsjøen Hotell i slutten av september, og det var blant annet uenighet om klimapolitikken som gjorde at de ikke ønsket å danne flertall i Jonas Gahr Støres regjeringsprosjekt.

Mandag denne uka la finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fram regjeringens justerte statsbudsjett med Ap og Sps forslag til endringer. SV var ikke spesielt imponert.

– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil, sa Kaski til NTB like etter at budsjettet var lagt fram.

Vil øke CO2-avgiften mer

SV har uttrykt spesiell misnøye med det de mener er en svak klimaprofil i Ap og Sps budsjett, og partiet har varslet at de vil legge fram et budsjett som er mer solidarisk, rettferdig og grønt.

Blant annet vil de kreve 500 millioner kroner ekstra til kollektivtrafikken, som har hatt en krevende tid gjennom pandemien med til tider få passasjerer og lave billettinntekter.

I sitt budsjettforslag er det lagt inn en økning i CO2-avgiften neste år på 28 prosent, og i 2030 skal den etter planen være på 2.000 kroner. SV vil på sin side øke CO2-avgiften med hele 50 prosent neste år, fra dagens nivå på om lag 590 kroner.

De ønsker også å få gjennomslag for en ny avgift på olje- og gassproduksjon på hele 21 milliarder kroner, skriver VG. Pengene skal gå til å bygge grønn industri på norsk sokkel, som for eksempel havvind.

– Dette vil være en av våre prioriterte saker i forhandlingene, sier Kaski til avisen.

Hvor mye penger skal flyttes?

Da Høyre og Frp tok over styringen i 2013, brukte de drøyt 2 milliarder kroner på å bli enige med KrF og Venstre om budsjettet.

Hvor mye som må flyttes på for at de nåværende budsjettkameratene skal komme til enighet, gjenstår å se.

Ap og Sp har lagt opp til en oljepengebruk på 2,6 prosent, det samme som Solberg-regjeringen foreslo, og regjeringspartiene har signalisert at de ikke er særlig lystne på å smøre budsjettforhandlingene med oljepenger.

De to regjeringspartiene må sikre flertall for budsjettet i Stortinget i løpet av de kommende ukene for å komme i mål til finansdebatten torsdag 2. desember.