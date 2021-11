SV gjør tannhelse til kampsak i budsjettforhandlingene

NTB

Ap-Sp-regjeringens foretrukne budsjettpartner vil kreve over 1 milliard kroner til tannhelse i forhandlinger med regjeringen.

– Det er på overtid å starte arbeidet med å gjøre tennene til en del av velferdstjenestene på lik linje med resten av kroppen, sier nestleder og fungerende partileder Kirsti Bergstø i SV til Klassekampen.

Kravet lyder på 1,15 milliarder, og partiet vil prioritere eldre, unge og spesielt utsatte grupper.

Blant annet skal 300 millioner gå til opptrappingsplan for den offentlige tannhelsetjenesten og til å dekke at staten tar 75 prosent av tannlegeregningen for alle til og med 26 år, ifølge avisen.

Det er også satt av 280 millioner til utvidelsen av den offentlige tannhelsetjenesten og til å ta unna etterslepet i behandling. I alt 200 millioner skal sikre at eldre og andre på institusjon får den behandlingen de har krav på, mens 100 millioner skal sørge for gratis tannhelseundersøkelse for dem over 75 år.

150 millioner skal gå til barn og unge som trenger kjeveortopedi eller tannregulering.

– Både Ap og Sp har gode formuleringer på tannhelse i sine programmer, men leverer ikke på løftene. Vi skal sørge for at startskuddet går for denne viktige reformen, sier helsepolitisk talsperson Marian Abdi Hussein.