Equinor og Statkraft i samtaler om statlig hydrogenselskap

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier at et statlig eid selskap ikke er noe mål for regjeringen, men et middel. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Equinor og Statkraft bekrefter ifølge E24 at de er i dialog med politikere om selskapenes hydrogensatsinger.

Det er tidligere blitt kjent at regjeringen vurderer å opprette et hydrogenselskap.

– Det vi signaliserer nå, er et klart brudd med den passive næringslivspolitikken som er blitt ført de siste årene, sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til Klassekampen tidlig i november.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) bekrefter overfor avisa at dette er noe regjeringen jobber med.

– Ideen er jo litt sånn at det ikke skal konkurrere mot de nåværende selskapene, men være en slags motor for å drive fram store hydrogensatsinger i Norge, sier Eide (Ap) til E24.

Han understreker at et statlig eid selskap ikke er noe mål for regjeringen, men et middel.

– Vi bruker det bare så lenge det er meningsfylt. Om det er et nytt selskap eller et av de vi allerede har – jeg kan si at både Equinor og Statkraft er mulige kandidater, sier han.

Staten eier 100 prosent av Statkraft, og 67 prosent av Equinor.

E24 har vært i kontakt med begge selskapene, som bekrefter at de er i dialog med politikere om hydrogensatsingene sine.