Frp vil bruke 25 millioner på grensekontroll i Polen

En gruppe migranter fra Midtøsten ser over på den polske siden av grensen fra Hviterussland. Flere tusen personer sitter fast i området. Foto: Leonid Shcheglov / AP / NTB

NTB

Frps Erlend Wiborg mener Norge må sende både penger og personell til Polen for å sikre grensen mot Hviterussland.

– Polen skal ikke stå alene. Beskyttelsen av yttergrensene i Schengen er avgjørende for alle europeiske land. Når EU ikke tar ansvar, må Norge stille opp for Polen og de baltiske landene, sier Frps innvandringspolitiske talsperson, Erlend Wiborg, til NTB.

Han etterlyser en egen krisepakke på 25 millioner kroner for å sikre grensen mellom Polen og Hviterussland, hvor flere tusen desperate migranter sitter fast.

Vil sende norsk personell

Frps Erlend Wiborg vil bruke 25 millioner kroner på å sikre de polske grensene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Les mer Lukk

Pengene skal både brukes på å støtte lokale tiltak ved den polske grensen, og på å sende norsk personell til grenseområdene, foreslår Frp.

– Vi har allerede sett at migranter har klart å ta seg over grensen, og det haster å få på plass en forsterket grensekontroll, sier Wiborg, som advarer mot en ny migrantkrise.

Wiborg mener også det haster å sende nødhjelp til migrantene som nå befinner seg i området.

– Norge må legge betydelig press på Hviterussland, og raskt sende ned mat, tepper, klær og andre nødvendigheter, sier han.

Avventer EU-sanksjoner

Også Nato vil gi grensehjelp til Polen, skriver nyhetsbyrået Ritzau. Etter et møte bak lukkede dører onsdag, sier medlemslandene at de vil hjelpe med grensebeskyttelse og å opprettholde sikkerhet i regionen, ifølge en kilde i Nato.

EU vurderer på sin side å skjerpe sanksjonene mot Hviterussland.

Norge vil ikke mene noe om saken før EU har bestemt seg, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til NTB onsdag.

– Vi avventer møtene i EU og vil fatte en beslutning etter det.

– Men til nå har vi gitt full støtte til det EU har uttalt i denne sammenhengen. Mennesker blir brutt kynisk i et spill, og vi holder Hviterussland ansvarlig, sier Huitfeldt.

Bekymret for polsk lov

SV er på sin side bekymret for hvordan migrantene følges opp av polske myndigheter.

– Uavhengig av det politiske spillet som nå foregår, er det viktig at de som kommer over grensa til Polen blir behandlet på en verdig måte og får behandlet sine asylsøknader, sier stortingsrepresentant for SV, Grete Wold.

Polens nasjonalforsamling har vedtatt en lov som gir grensevaktene anledning til å tvinge flyktninger og migranter uten innreisetillatelse tilbake over grensa. Loven innebærer dessuten at Polen kan unnlate å behandle asylsøknader fra personer som har krysset grensa ulovlig.

Wold ber i et skriftlig spørsmål utenriksministeren følge opp overfor polske myndigheter.

– Jeg forventer at utenriksministeren i sin dialog med polske myndigheter også følger opp deres ansvar for å ivaretar menneskerettighetene til migrantene og flyktningene.