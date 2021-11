SV fortsetter oppturen på målingene etter valget. Her er SV-leder Audun Lysbakken (i midten) og nestlederne Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø etter at de brøt regjeringssonderingene med Ap og Sp. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

SV får en oppslutning på 8,8 prosent på FriFagbevegelses novembermåling. Dermed fortsetter de framgangen på målingene etter valget.

– Dette er inspirerende tall før de harde forhandlingene med Ap og Sp om statsbudsjettet. Når oppslutningen øker, er det givende at stadig flere er enige med det prosjektet vi står for, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til FriFagbevegelse.

Frp går mest fram

På målingen Opinion har laget for FriFagbevegelse, Dagsavisen og ANB, går partiet fram 0,4 prosentpoeng fra oktobermålingen, til 8,8 prosent. Ved valget i høst fikk partiet 7,6 prosents oppslutning. Også på oktobermålingene gjorde SV det godt.

SV lå likevel et stykke over valgresultatet på snittet av målingene i månedene før valget, ifølge nettstedet Poll of polls.

På FriFagbevegelses måling holder regjeringspartiene Ap og Sp stand med en økning på 0,2 prosentpoeng hver, til henholdsvis 26 og 13,3 prosent.

Frp er partiet som går mest fram, med en økning på 1 prosentpoeng fra oktobermålingen til 12 prosent.

MDG faller mest

MDG faller mest og får 3 prosents oppslutning på målingen. Det er 0,8 prosentpoeng lavere enn på oktobermålingen og 0,9 prosentpoeng lavere enn valgresultatet.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger (endring fra oktobermålingen i parentes): Høyre 20,9 (-0,6), Rødt 5,3 (0,0), Venstre 4,8 (+0,2), KrF 3,6 (-0,2) og Andre 2,2 (-0,3).

Målingen er basert på 962 telefonintervjuer i perioden 2. til 8. november. Feilmarginen ligger på 1-3 prosent.