Anniken Huitfeldt om migrantkrisen: – Polen er i en vanskelig situasjon

Hviterussiske myndigheter er ansvarlige for migrantkrisen på grensa mot Polen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau / NTB

NTB

Utenriksminister Anniken Huitfeldt holder hviterussiske myndigheter ansvarlige for migrantkrisen på grensa mot Polen.

– Jeg har forståelse for at Polen er i en veldig vanskelig situasjon, sier Huitfeldt (Ap) til NTB.

Huitfeldt har tidligere uttalt at Hviterussland har det fulle og hele ansvar for migrantstrømmen til grensene mot Polen og Litauen. Hun mener hviterussiske myndigheter bruker sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel.

– Dette er kynisk bruk av mennesker. Man gir beskjed om at det er lett å få adgang til Europa. Og så sender man dem til grensa. Det er et spill med menneskers liv. Det setter veldig mange mennesker i en forferdelig situasjon, sier Huitfeldt.