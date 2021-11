Ap innfrir ikke egne 100-dagersløfter

NTB

Av de 40 løftene i Arbeiderpartiets 100-dagersplan har Støre-regjeringen bare satt av penger i budsjettet til å innfri sju av dem fullt ut.

Før valget la Ap fram en liste på 40 punkter som Ap-leder Jonas Gahr Støre lovet å jobbe for å innfri innen hundre dager om han fikk velgernes tillit.

– Her er 40 saker vi vil arbeide for at en ny regjering innen 100 dager skal legge fram forslag om, heter det på Arbeiderpartiets nettsider.

Tilliten fikk han. Men i Støre-regjeringens første budsjett er bare sju løfter helt innfridd, mens det foreløpig er slått en strek over like mange løfter, viser en gjennomgang NTB har gjort.

Ikke feriepenger eller elbilmoms

Blant disse er:

* gjeninnføring av feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige

* innføring av fem timer gratis kjernetid i skolefritidsordningen for alle førsteklassinger

* forbedring av ordningen med brillestøtte for barn

* innføring av en tannhelsereform

* moms på de dyreste elbilene.

Overfor NTB tirsdag viste arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) til at gjeninnføring av feriepengetillegget i 2022 ville ha kostet 1,6 milliarder kroner.

– Det var utelukkende helhetlige økonomiske hensyn som gjorde at det ikke lot seg innpasse i tilleggsproposisjonen. Feriepenger på dagpenger er fortsatt en viktig sak for denne regjeringen, slo hun fast.

Innfrir sju løfter

Sju løfter er innfridd, herunder økt pendlerfradrag – der egenandelen er blitt redusert med 1.000 kroner mer enn det Ap lovte i valgkampen.

Maksprisen i barnehagen er redusert med 265 kroner til 3.050 kroner. Og som lovet øker regjeringen CO2-avgiften samtidig som pumpeprisen på bensin og diesel skjermes.

Åtte Ap-løfter er delvis innfridd: Fagforeningsfradraget økes med halvparten av det partiet lovet i 100-dagersplanen. Ap lovte også at åtte av ti ville få mindre skatt, mens fasiten viser at dette gjelder to av tre.

15 av løftene i 100-dagersplanen regnes som ikke budsjettrelevante.

Fikk Sp med

Det hører med til historien at Ap etter forhandlingene i Hurdal erklærte seg strålende fornøyd med å ha fått Senterpartiet med på 37 av de 40 punktene i 100-dagersplanen.

– Fasiten er mildt sagt imponerende og vitner om en enorm laginnsats: 37 av 40 punkter er haket fullt og helt av. Mange steder er formuleringen i plattformen identiske med formuleringene i planen, skrev Ap i et pressenotat da regjeringsplattformen ble lagt fram.

På bare tre punkter led Ap nederlag, blant annet på punktet om abort.

Likevel har Støre-regjeringen valgt å ikke prioritere en rekke av disse sakene i neste års budsjett for å få dem gjennomført i løpet av 100-dagersperioden.

Forsvarer budsjettet

Da budsjettet ble lagt fram i Stortinget mandag, fikk Støre kritikk for ikke å ta større sosiale grep. Han forsvarte seg med at det rett og slett ikke var tid.

– Vi klarer ikke å rette opp alt etter åtte år på tre uker. Det må jeg bare erkjenne, sa Støre.

Selv om Ap ikke selv har prioritert flere av sine egne valgløfter, kan det tenkes at forhandlingene med SV kan føre til at for eksempel feriepenger for permitterte likevel ligger inne når det endelige budsjettet skal vedtas i Stortinget før jul.

Pensjon og ABE

Både Ap og Sp har vært høyt på banen i flere andre saker som ikke er nevnt i 100-dagersplanen. Blant annet har pensjon fra første krone lenge har vært en kampsak for begge partiene.

Men heller ikke dette er det funnet rom til i budsjettet.

I tillegg videreføres ordningen med ostehøvelkutt, den såkalte ABE-reformen. Den gir alle offentlige etater et flatt kutt i budsjettet på 0,5 prosent.

Så sent som i oktober lovte Tajik at ostehøvelen skulle ned i skuffen.

– Om du skal endre på det, må du inn på flere hundre budsjettposter. Det var ikke teknisk mulig. Vi skal jobbe ut en bedre ordning som er mer treffsikker, men det klarte vi ikke første året, sier Støre til VG.