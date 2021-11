LO vil ha et råd for klimaomstilling – men uten miljøbevegelsen

LO-leder Peggy Hessen Følsvik ser ikke at miljøbevegelsen har noen plass i et råd for klimaomstilling i arbeidslivet, noe hun får reaksjoner på.

NTB

LO ønsker at regjeringen setter ned et råd for klimaomstilling med partene i arbeidslivet, men vil ikke ha med miljøbevegelsen.