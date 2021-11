Huitfeldt hardt ut mot Hviterussland

– Denne krisen skyldes hviterussiske myndigheters kyniske bruk av sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

NTB

Hviterussland har det fulle og hele ansvar for migrantstrømmen til grensene mot Polen og Litauen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Denne krisen skyldes hviterussiske myndigheters kyniske bruk av sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel, skrev Huitfeldt i en epost til NTB tirsdag.

Situasjonen på grensa mellom Hviterussland og Polen var svært spent også tirsdag.

Ifølge en uttalelse fra Moskva diskuterte den russiske presidenten Vladimir Putin og hans hviterussiske kollega Aleksandr Lukasjenko saken i løpet av dagen, og gikk i etterkant ut med kritikk av utplasseringen av polske militære styrker langs grensen.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklaget på sin side Putin selv for å orkestrere tilstrømmingen av migranter.

– Dette angrepet som Lukasjenko utfører har utspring fra Moskva. Hjernen bak dette er president Putin, sa Morawiecki under et hastemøte i den polske nasjonalforsamlingen tirsdag.

Frykt

Hviterussland anklager Polen for bevisst å eskalere spenningen mellom de to landene, mens Polen mener hele EUs sikkerhet er truet. Frykten for opptrapping er stor.

Den polske regjeringen har advart om at det kan oppstå situasjoner av «væpnet natur» dersom det finner sted nye forsøk på grensepasseringer.

Mens flere tusen migranter sitter fast i ingenmannsland på grensa, fortsetter Hviterussland og Polen med å rette anklager mot hverandre.

Hviterussland hevdet Polen har brutt felles sikkerhetsavtaler da det ble utplassert 10.000 militært personell på grensen uten å varsle om dette.

Polske soldater stanser en gruppe migranter og flyktninger på grensa til Hviterussland. Les mer Lukk

– Lovlig opphold

Migrantene ved grensen oppholder seg lovlig i Hviterussland, og det har ikke funnet sted noe lovbrudd, sa innenriksministeren Ivan Kubrakov til det statlige nyhetsbyrået Belta.

Polen sier hundrevis av mennesker ble hindret fra å storme grensen mandag. Flere tusen migranter har samlet seg i grenseområdet, ifølge polske myndigheter.

– Å forsegle den polske grensen er i vår nasjonale interesse. Men i dag står hele EUs stabilitet og sikkerhet på spill, skrev Polens statsminister Mateusz Morawiecki på Twitter.

Han fortsatte med å understreke at Polen vil forsvare freden i Europa med hjelp av Nato og EU.

Hviterussland avviser tirsdag det de kaller ubegrunnede påstander fra Polen. I stedet anklager landet Polen for å med hensikt trappe opp den spente situasjonen mellom nabolandene.

Det er svært vanskelig å få uavhengig bekreftelse på hva som foregår i grenseområdet, siden journalister holdes unna på begge sider av grensa.

Tysk oppfordring

Tyskland oppfordrer EU til å handle for å hjelpe til med å stanse strømmen av migranter og flyktninger til Polen.

– Vi må hjelpe den polske regjeringen med å sikre landets ytre grense. Dette burde faktisk være EU-kommisjonens oppgave. Jeg oppfordrer dem til å handle, sier innenriksminister Horst Seehofer.

EU-rådet opplyste tirsdag at unionen i løpet av de neste dagene vil suspendere en visumavtale med Hviterussland som gjelder offentlige tjenestemenn, men ikke vanlige borgere, melder nyhetsbyrået DPA.

EU har også bedt 13 land gjøre en ekstra innsats for å forhindre at deres borgere drar til Hviterussland i et forsøk på å komme videre inn i Europa. Det gjelder blant annet Kongo, Egypt, Irak og Tyrkia.

FN krever handling

Det polske forsvarsdepartementet sier at migrantene har slått leir i Kuznica-regionen, og at de konstant voktes av hviterussiske spesialstyrker.

Det har den siste tiden kommet en rekke rapporter om at migranter og flyktninger blir presset over grensa til Polen av hviterussiske grensevakter, for så å bli presset tilbake til Hviterussland av polske vakter.

Migranter forteller selv at de er strandet i en håpløs situasjon i grenseområdene. Mange av dem kommer fra land i Midtøsten.

Bekymringen for situasjonen for flyktningene på grensa øker. Etter hvert som vinteren nærmer seg, blir forholdene stadig tøffere. I slutten av oktober krevde FN umiddelbar handling for å redde liv og unngå lidelser.