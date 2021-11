FN ber om umiddelbar nedtrapping på grensa mellom Polen og Hviterussland

Polske soldater og politifolk bevokter grensen bak piggtrådsperringer, mens hundrevis av migranter samles på den hviterussisk-polske grensen i et forsøk på å krysse den i Grodno-regionen. Les mer Lukk

NTB

FNs høykommissær for flyktninger og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er urolig over de siste rapportene fra den polsk-hviterussiske grensa.