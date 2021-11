Siv Jensen om kjærlighetslivet: Savner en Sindre

Siv Jensen har gitt ut biografien «Siv. Med egne ord», hvor hun blant annet skriver om savnet etter en mann å dele livet med og innrømmer at hun har vært misunnelig på Erna Solberg og ektemannen. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Siv Jensen sier hun ønsket seg en egen Sindre, en å dele livet med, og innrømmer at hun har vært misunnelig på Erna Solberg og ektemannen. Hun minnes da hun smuglet inn en elsker på Frps landsmøte.

– Jeg har vært litt misunnelig på Erna og Sindre, som har vært sammen i flere tiår. Han står som en klippe ved siden av henne i alle sammenhenger. Noen ganger har jeg faktisk tenkt: Jeg skulle ønske at også jeg hadde en Sindre, skriver Jensen i sin nye biografi «Siv. Med egne ord».

Hun skriver at hun lenge trodde hun skulle finne en mann å dele livet med, og dele både frustrasjon og glede.

– Men sånn har det nå ikke blitt, skriver Jensen.

Smuglet inn elsker

Forsøk på å finne kjærligheten har det likevel vært, og Jensen mimrer tilbake til da hun smuglet inn en elsker på hotellet hvor Frp hadde landsmøte.

– Noen år før jeg ble finansminister møtte jeg en kar jeg var veldig interessert i og som jeg hadde lyst til å bli bedre kjent med, skriver hun.

Løsningen ble å få han til å komme til hotellet, hvor han spaserte forbi alle pressefolkene som var til stede.

– Det var både spennende og morsomt, og jeg frydet meg over at vi gjennomførte vårt romantiske møte uten at en eneste journalist eller fotograf fikk det med seg.

Rykter om legning

I mange år har Jensen blitt konfrontert med rykter om at hun er lesbisk. Jensen skriver at hun ikke hadde hatt noen problemer med å si det høyt dersom det hadde vært tilfelle.

– Jeg kan faktisk ikke akseptere at dette er noe jeg skulle måtte ta avstand fra og svare mediene at «Nei, nei, nei …»

Dette har også sammenheng med det Jensen beskriver som den vanskeligste saken for henne personlig, nemlig debatten om likekjønnede ekteskap under behandlingen av ekteskapsloven i 2009. Flertallet i Frp ville ikke akseptere likekjønnede ekteskap.

– For meg som har mange nære venner som er homofile, var dette fryktelig tungt å akseptere. Jeg hadde ikke lyst til å gå ut til mediene for å fortelle hva partiet hadde bestemt, og ville egentlig at noen andre skulle ta det, skriver hun.