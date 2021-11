Siv Jensen ut mot Carl I. Hagen i ny bok: – Han angret på at han ga partiet til en jentunge som meg

I sin ferske politiske biografi letter Siv Jensen på sløret om hvordan forholdet til Frp-nestor Carl I. Hagen surnet.

I Siv Jensens nye bok «Siv – Med egne ord», letter den tidligere Frp-lederen på sløret om hennes tid i norsk politikk.

Spesielt hennes forgjenger, Carl I. Hagen ble etter hvert et større problem for henne.

«Vi strakk oss langt for å gi Carl plass og ga ham de talerstolene han ville ha. I alle landsmøtetalene mine, og ved andre anledninger der det falt seg naturlig, hyllet jeg ham. Likevel ble Carl og etter hvert også Eli mer og mer nedrige i sine angrep», skrive Jensen i et utdrag i boken gjengitt av VG.

GARDERMOEN, 20020426: Landsmøte i Fremskrittspartiet: En smilende Carl I. Hagen ved siden av Siv Jensen under åpningen av Frps landsmøte på Clarion Hotel Gardermoen. De to sammen Foto : Berit Roald / NTB Les mer Lukk

– Hadde lagt ut om hvor ubrukelig jeg var

– Allerede sommeren 2007, ett år etter at jeg ble valgt til partiformann, hadde Carl behov for å fortelle at jeg ikke holdt mål, skriver hun i et utdrag gjengitt av NRK.

Hun opplevde at Hagen ikke ville slippe taket på partiet, etter at hun tok over ledervervet i 2006.

– Videre hadde han lagt ut om hvor ubrukelig jeg var som partileder, og om hvor mye han angret på at han hadde gitt fra seg partiet til en jentunge som meg, skriver Jensen i boken.

I en tekstmelding til VG skriver Carl I. Hagen at han ikke ønsker å kommentere boken.

Trakk seg

Boken kommer om lag et halvt år etter at Jensen trakk seg som partileder i Fremskrittspartiet. Da hadde hun ledet partiet i 15 år og ble første Frp-leder som førte partiet inn i regjering, da hun tok partiet inn i den første Solberg-regjeringen i 2013.

Partiet gikk ut av regjering i januar 2020, like før coronapandemien.

Selvbiografien gis ut av Kagge forlag og kommer ut i butikkene 10. november.