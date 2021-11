Ildprøve for ferske budsjettkamerater – dette er tidsfristen

Kari Elisabeth Kaski (SV) understreker at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikke kan ta SVs støtte for gitt når han og resten av regjeringen skal prøve å få flertall for sitt budsjettforslag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Regjeringspartiene har ikke mer enn tiden og veien for å sikre seg flertall for statsbudsjettet. Både brillestøtte, klimakutt og skatt skal på bordet, lover SV.

– Det er korte frister, konstaterer leder Eigil Knutsen (Ap) i finanskomiteen til NTB.

Etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag la fram Støre-regjeringens forslag til endret 2022-budsjett, er det han som nå har ansvar for å sikre flertall for budsjettet i Stortinget.

Det må skje i løpet av noen få uker dersom de skal komme i mål til finansdebatten 2. desember.

Alternativt budsjett

Knutsen sier han så snart som mulig vil sette seg ned med sine to kolleger i finanskomiteen – Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik og Kari Elisabeth Kaski i SV, som regjeringen har utropt til sin foretrukne budsjettpartner.

Før de formelle forhandlingene kan ta til, vil SV legge fram sitt alternative budsjett. Det skjer først i begynnelsen av neste uke.

Det kan likevel bli forberedende møter alt denne uka, får NTB opplyst fra flere hold.

– Må komme oss i møte

– Vi kommer til å legge fram et budsjett som er mer solidarisk, rettferdig og grønt. Det må Ap og Sp komme oss i møte på, sier Kaski.

Hun understreker at regjeringen ikke kan ta SVs støtte for gitt.

– SV vil ikke stemme for et budsjett som ikke styrker klimapolitikken og som ikke får gjort noe med den voksende ulikheten mellom folk, konstaterer hun.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har ikke lang tid på seg når de nå skal sikre flertall for statsbudsjettet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Les mer Lukk

På disse to områdene går ikke regjeringens budsjett langt nok, mener Kaski. Hun forventer at Ap og Sp bruker skattesystemet for å få ned forskjellene, og fører en klimapolitikk som kutter klimagassutslippene.

– Det er litt endringer både i formues- og inntektsskatt, men det er jo ikke så mye som de hadde i sine alternative budsjetter i fjor. Så her er det definitivt nødvendig å gå lenger for å få forskjellene ned, sier Kaski, som også reagerer på at regjeringen blant annet beholder kuttet i brillestøtte for barn.

Ap: Store skatteendringer

Knutsen i Ap sier at han gleder seg til å diskutere budsjett med SV i Stortinget, men er ikke like åpen for å gå løs på skatteopplegget.

– Det blir gjort store skatteendringer på kort tid i dette tilleggsnummeret, sier han, og nevner blant annet økte satser i formuesskatten i tillegg til store endringer i inntektsskatten.

– Det har vært viktig for Sp og Ap at skattesystemet skal omfordele. Så skal det også være forutsigbarhet for folk og bedrifter på vei ut av koronapandemien. Det kommer vi også til å jobbe for gjennom et stortingsforlik, sier han.

– Riktig oljepengebruk

Da Høyre og Frp tok over styringen i 2013, brukte de drøyt 2 milliarder kroner på å bli enige med KrF og Venstre om budsjettet. Hvor mye som må flyttes på for at de nåværende budsjettkameratene skal komme til enighet, gjenstår å se.

Ap og Sp har lagt opp til en oljepengebruk på 2,6 prosent, det samme som Solberg-regjeringen foreslo.

Knutsen understreker at det er viktig for Ap å føre en ansvarlig økonomisk politikk.

– Ansvarlig økonomisk politikk blir ekstremt viktig også i stortingsarbeidet med budsjettet, konstaterer lederen for finanskomiteen.

Heller ikke finansminister Vedum er særlig lysten på å smøre budsjettforhandlingene med oljepenger.

– Vi mener at den oljepengebruken vi har lagt opp til, er rett, sier Vedum til NTB.