MDG om Vedums strøm-kutt: – Kutt for de med varmekabler i oppkjørselen

MDG-nestleder Arild Hermstad mener regjeringens varslede kutt i strømavgiftene både er for dyrt og for lite målrettet.

– Vi er enige i intensjonen fra regjeringen om å gjøre akuttiltak. Men dette tiltaket vil i begrenset grad hjelpe de som rammes hardest av høye strømpriser nå. I tillegg så er det jo veldig mye penger som ikke nødvendigvis kommer de fattigste til gode, sier MDG-nestleder Arild Hermstad til ABC Nyheter.

Han kommenterer regjeringens varslede kutt i strømavgiften på 2,9 milliarder når finansminister Trygve Slagsvold Vedum mandag legger frem regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet.

– Vil virke mot sin hensikt

– Vi vil foreslå en målrettet studiestøtte i månedene vi nå går inn i slik at særlig studenter blir kompensert, også vil vi ha økt bostøtte. Vi også ha flere tiltak som er målrettet mot de med lavest inntekt, sier Hermstad. Dette er tiltak som vil komme i MDGs forslag til statsbudsjett.

Han og partiet mener det er de rikeste, og de som bruker mest strøm som kan juble høyest over regjeringens kuttforslag.

– Problemet er at vi må gjøre langsiktige tiltak som også får opp farten på energisparingen, og disse tiltakene fra regjeringen vil da virke mot sin hensikt og ha en negativ klimaeffekt, sier han.

– Svært dyrt

Hermstad mener dessuten at til tiltaket ikke i tilstrekkelig grad hjelper de som trenger det mest.



– Prinsipielt mener vi regjeringens forslag er et for dyrt tiltak som må rettes mer mot de med lavest inntekt. Her kommer de som har varmekabler i oppkjørselen tjene mest på kuttet i strømavgiften. Det er et bredt tiltak som treffer bredt, men det er også svært dyrt. For de med lavest inntekt vil det ikke ha så stor effekt. Vi må se på tiltak som kommer de fattigste til gode.