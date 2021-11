Regjeringen vil styrke VTA-tilbudet

Arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) sier at regjeringen ønsker å styrke tilbudet om varig tilrettelagte arbeidsplasser i statsbudsjettet. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Regjeringen foreslår å styrke tilbudet for tilrettelagte arbeidsplasser med 38,5 millioner kroner i budsjettet for 2022.

Det opplyser arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap) til Dagsavisen.

Arbeidstilbudet, som kalles varig tilrettelagt arbeid (VTA), er et tiltak for personer som trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging for å være i arbeid.

Tilbudet er spesielt rettet mot dem som enten får, eller i nær framtid ventes å få, uføretrygd.

– Vi legger fram et forslag om å øke VTA-plassene med 250 nye plasser. Vi vet at det er enormt behov, og det er viktig at folk som har lyst til å være i arbeid, får muligheten til det, sier Tajik.

– I Hurdalsplattformen er vi veldig tydelige på at vi ønsker å øke dette tilbudet, sier hun.

Også den forrige regjeringen ønsket å styrke dette tilbudet, og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H). varslet en økning mellom 1.200 og 1.500 plasser i løpet av den kommende regjeringsperioden hvis den ble gjenvalgt.

Tajik kan ikke svare på hvor mange flere VTA-plasser det kan bli i årene framover nå, men sier at det må tas i hvert enkelt budsjett.