Solberg advarer mot å svekke EØS-avtalen

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) frykter at den nye regjeringen vil bli for opptatt av juss og detaljer når de skal utforske handlingsrommet i EØS-avtalen og alternativer til den. – Det er viktig at vi oppfattes som en samarbeidspartner, understreker hun.

NTB

Høyre-leder Erna Solberg frykter den nye regjeringen ikke vil føre en like aktiv europapolitikk og advarer mot å røre EØS-avtalen.

– Jeg håper den nye regjeringen vil fortsette å føre en aktiv europapolitikk som bidrar til samarbeid og et sterkere europeisk fellesskap. Men jeg er ikke helt sikker, sa Solberg i sin tale til Høyres sentralstyre søndag.

– Det er alvorlig dersom den nye regjeringen svekker EØS-avtalen, advarer hun.

Hun viser til at regjeringspartiene vil utforske handlingsrommet og utrede erfaringene fra EØS-samarbeidet. Alternative avtaler andre land har med EU, skal også utredes, ifølge Hurdalsplattformen.

I stedet for å henge seg opp i detaljer må man se de store linjene og verdien av internasjonalt samarbeid, mener den tidligere statsministeren.

– Det er viktig at vi oppfattes som en samarbeidspartner, ikke en som er kravstor og vanskelig å ha med å gjøre, utdyper hun overfor NTB.

I talen viste hun til at samarbeid med EU var viktig for å få tilgang på vaksiner under pandemien. Framover er hun bekymret for at norske bedrifter og forskning ikke får være med når EU og USA nå skal samarbeide om grønn utvikling.