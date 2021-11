Nikolai Astrup vil ha 24 timer lang debatt om bærekraft i Stortinget

Nikolai Astrup (H) har vært både utviklingsminister og digitaliseringsminister, og sist kommunal- og moderniseringsminister. I 2020 fikk han også ansvar for å koordinere Norges oppfølging av FNs mål for bærekraftig utvikling. Nå ber han 16 av regjeringens statsråder forklare for Stortinget hvordan de skal følge opp bærekraftmålene på sine felt.

NTB

Høyres Nikolai Astrup ber 16 statsråder komme til Stortinget og forklare hvordan de skal følge opp FNs bærekraftmål. Virkelighetsfjernt, mener Frp.

– Hvis det å kalle inn 16 statsråder bidrar til at Støre-regjeringen får større bevissthet rundt bærekraftmålene, tenker jeg at det er verdt det, sier tidligere kommunalminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

I 2020 ble Astrup utnevnt til landets første bærekraftsminister av Solberg-regjeringen. Nå har han vendt tilbake til Stortinget, men engasjementet for FNs bærekraftmål fortsetter.

Nå har Høyre-representanten sendt ikke mindre enn 16 interpellasjoner til regjeringen, én til hver av innenriksstatsrådene, for å be dem svare på hvordan de har tenkt å følge opp bærekraftmålene på sine felt.

Han har utelatt statsministeren, utenriksministeren og utviklingsministeren fordi det handler om måloppnåelsen i Norge.

1,5 time ganger 16

Interpellasjoner brukes av opposisjonen på Stortinget for å føre kontroll med regjeringen. Ordningen går ut på at en stortingsrepresentant sender et skriftlig spørsmål til et medlem av regjeringen, som besvares muntlig i Stortinget og deretter debatteres.

Ifølge Astrup varer en interpellasjon typisk i 1,5 time. Hvis alle 16 statsråder skal svare for seg på Stortinget, summerer det seg potensielt opp til 24 timer med bærekraftsdebatt i salen, påpeker han.

– Det vil først og fremst gå ut over meg selv, så forhåpentligvis blir det ikke 24 timer i strekk, sier han spøkefullt.

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke enig med Nikolai Astrup i at bærekraftmålene fortjener 24 timer med stortingsdebatt.

– Knapt nevnt

Astrup forsvarer tidsbruken ved å vise til at Norge har forpliktet seg til å nå FNs bærekraftmål innen 2030, både her hjemme og i resten av verden.

For Norges del innebærer det blant annet å hindre frafall i skolen, få flere inn i arbeidslivet, redusere klimagassutslippene og ta vare på livet i havet.

– Det er ingen enkel oppgave, og derfor synes jeg det er veldig bekymringsfullt at bærekraftmålene knapt er nevnt i Hurdalsplattformen, sier Astrup.

I plattformen skriver Ap og Sp at FNs bærekraftmål ligger til grunn for utviklingspolitikken, og at regjeringen vil ta initiativ til en «nordisk hub for globale digitale miljøer for å bidra til utvalgte bærekraftmål».

Frp: Virkelighetsfjernt

Frp-leder Sylvi Listhaug levner liten tvil om hva hun synes om Astrups initiativ.

– Selvsagt må Astrup og Høyre få stille nøyaktig hvilke spørsmål de måtte ønske, men denne saken viser med all tydelighet hvor virkelighetsfjerne enkelte politikere er blitt, sier Listhaug.

Hun mener det er viktigere å bruke tiden på å hjelpe folk som nå sliter med å betale regningene sine.

– Vi har lagt fram forslag om å kutte avgiftene på strøm, drivstoff og mat for å gjøre det enklere å få endene til å møtes. Det burde være langt viktigere enn å ha en nærmere tre dagers stortingsdebatt om FNs bærekraftmål, sier Listhaug.