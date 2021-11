NRK-veteran innlagt med Covid-19: Kjemper for livet i respirator

Ble smittet av coronavirus i midten av oktober. Nå kjemper den erfarne journalisten for å overleve den livstruende sykdommen.

– Vi håper inderlig at han klarer seg gjennom dette. Og vi er imponerte over de dyktige sykepleierne og legene på UNN som tar så godt vare på pappa og oss, skriver datteren Sigrid Mogård-Jansen på sosiale medier.

Gikk av med pensjon i mai



I mai gikk Lars Egil Mogård (70) av med pensjon. Da hadde han jobbet som journalist i 50 år, de fleste av disse årene i NRK Troms.

Lars Egil Mogård var frem til han gikk av med pensjon tidligere i år spesialmedarbeider på Svalbard og nordområdene i NRK Troms. Les mer Lukk

Svært mange mennesker kjenner både stemmen og ansiktet til den rutinerte NRK-medarbeideren som har rapportert fra så å si alle avkroker i landsdelen.

Men 16. oktober ble han så syk at det ikke var noen vei utenom sykehusinnleggelse.

«Som noen av dere allerede vet, så er vår elskede pappa, ektemann, svigerfar og bestefar Lars Egil Mogård alvorlig syk. Han er blant de innlagte på Universitetssykehuset i Nord-Norge med Covid-19», skriver datteren.

Fullvaksinert



70-åringen er fullvaksinert, i likhet med flere andre innlagte corona-pasienter. Men ettersom han også lider av leukemi, kan det ha forverret helsetilstanden.

Nå håper den nærmeste familien at han klarer seg.

– Det har vært en blanding av håp og fortvilelse. Når han har ligget så lenge som han gjort i respirator, så blir man utmattet. Vi vet jo ikke hva som skjer. Vi vet ikke hvordan livet blir om han blir borte, eller om han skulle overleve, forteller Sigrid Mogård-Jansen til Dagbladet.

Får ikke besøk av pårørende



Da Lars Egil Mogård takket av som journalist i mai, sa han blant annet dette til Medier24.

– Jeg har fått lov til å jobbe med mange ting, særlig regional og kommunal politikk. For Nordlys og NRK har jeg dekket over 100 fylkesting i Troms, og pleier å si at jeg går i ett med tapeten i fylkestingssalen.

Den nærmeste familien fikk besøke ham da han først ble innlagt, men etter at han ble lagt i respirator har de kun fått følge ham gjennom et vindu.

Mogård har jobbet det meste av sitt yrkesaktive liv i NRK, men har også erfaring fra Rana Blad, Nordlys, Helgelands Arbeiderblad og Dagbladet.