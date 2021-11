Støre grillet av svenske politikere – beskyldt for «pandemi-nasjonalisme»

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) fikk mye å svare for da han møtte i Nordisk råd onsdag. Flere svenske politikere var lite fornøyde med stengte grenser under pandemien.

NTB

Kritikken haglet mot Norge da nordiske politikere diskuterte coronastengte grenser. Men statsminister Jonas Gahr Støre forsvarte linjen til Solberg-regjeringen.

Blant annet ble Støre beskyldt for «pandemi-nasjonalisme» da han møtte i Nordisk råd i København onsdag.

Kritikken handlet om tiltak som ble innført før Støre-regjeringen overtok, men like fullt avfeide han den.

– Jeg vil begynne med å ta den tidligere regjeringen i forsvar. Fordi regjeringen hadde ansvar for å håndtere en koronasituasjon som var voksende, hvor importsmitte over Norges grenser var en reell trussel. Da er det en regjerings første ansvar å ta ansvar for sikkerheten til egne borgere, sa Støre fra talerstolen i den danske folketingssalen i København.

– Det totale havari

De nordiske statsministrene og parlamentarikerne var samlet for å diskutere koronatiden, og Støre fikk så hatten passet.

Flere parlamentarikere var rasende for at Norge stengte grensene mot Sverige midt under pandemien og gjorde situasjonen vanskelig for mange nær grensen.

– Vi i grenseområdene har opplevd det totale havari under denne pandemien. Det har rammet arbeidslivet steinhardt. Det har vært skader og sår som ikke kan lov-endres bort, slik man kan gjøre med andre grensehindre, sa svenske Kristdemokraternas Kjell-Arne Ottosson, som representerer Värmlands län i den svenske Riksdagen.

– Pandeminasjonalisme

Hans Wallmark fra Moderaterna fulgte opp.

– Det er et problem er når den norske statsministeren prater om importsmitte. Det er jo det som har utviklet seg under denne pandemien, nemlig pandemi-nasjonalisme, med stengte grenser.

– Da synes jeg at vi som internasjonalister og nordboere kunne være enige om en sak: Det viktigste var å stoppe smitten, ikke stoppe mennesker, sa han til stor applaus fra salen, hvor parlamentarikere fra hele Norden sitter.

Støre: – Mennesker bærer smitte

Støre svarte at han er uenig.

– Fordi det er mennesker som bærer smitte. Hvis vi kunne satt smitten i den køen, og mennesker i den køen, så kunne vi godt vært med på det.

Han vedgikk at det er en vanskelig beslutning å stenge grensen.

– Men da vi så i Oslo-området, med den store internasjonale flyplassen, folk som reiste inn utenom karantene. De kunne komme fra mange forskjellige land – og vi fikk oppblomstrende smitte. Da er det en regjerings ansvar å handle.

Vil reparere forholdet

Tidligere på dagen diskuterte Støre de stengte grensene under korona med de andre nordiske statsministrene.

Han uttrykte da et ønske om å reparere forholdet mellom nordmenn og svensker.

– Jeg har hatt kontakt med min svenske kollega Stefan Löfven gjennom disse månedene, og det er ikke noe tvil om at dette er noe vi skal ta tak i. Derfor kommer mitt første offisielle statsbesøk for meg som statsminister til å bli Stockholm, sa han til NTB.

Svenskemangel

På norsk side av grensen til Sverige melder mange arbeidsgivere om «svenskemangel» og at svensker kvier seg for å komme tilbake for å jobbe som følge av Norges strenge grensepolitikk under pandemien.

– Det er nok en del mentale sperringer som sitter igjen. Vi vet at det er veldig alvorlig, sier daglig leder Trond Erik Grundt i Grensetjenesten, et samarbeid mellom Norge og Sverige, til NRK.

Dette ønsker Støre nå å ta tak i.

– Jeg vil si så tydelig som jeg kan til våre svenske venner at Norge er et trygt og godt land å jobbe i. Det er en del lærdommer fra pandemitiden som vi skal ta med oss for å reparere noen sår som har oppstått, sier Støre til NTB.