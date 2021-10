Vedum varsler tydelige skattegrep i budsjettet

NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varsler tydelige grep på skatt og avgifter allerede neste år, til tross for kort tidsfrist med budsjettet.

– Vi kommer til å ha en helt annen fordelingsprofil. Tjener du under 750.000 kroner, vil du oppleve at de skattemessige grepene og de avgiftsgrepene vi gjør, skal gjøre hverdagen enklere, sier Vedum til NTB.

Lørdag møtes den nye regjeringen til sin første budsjettkonferanse, altså for å diskutere neste års statsbudsjett.

– Det vil alltid være enkeltposter som man diskuterer om skal opp eller ned. Men retningen blir veldig tydelig, det er hvordan vi skal prioritere de som har vanlige inntekter helt opp til 750.000 kroner. Det er kanskje der hovedløftet skal komme, sier Vedum.

– Ned med forskjeller

Finansministeren trekker også fram styrking av lokal velferd som et satsingsområde i budsjettet.

– Det handler om at folk skal ha trygghet rundt seg, og grunnleggende tjenester i nærmiljøet, som skoler, barnehager og sykehjem, sier han.

Og legger til:

– Det blir en helt annen retning. Vi skal gjøre grep som både får ned sosiale forskjeller og geografiske forskjeller.

Kort tid

Allerede 8. november skal regjeringen presentere hvilke endringer de gjør i budsjettforslaget som Solberg-regjeringen la fram 12. oktober.

Både Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre har tidligere understreket at det er begrenset hvor store omveltninger de rekker å gjøre på så kort tid, men Vedum er tydelig på at folk kommer til å merke det.

– Dette er jo det budsjettet man har kortest tid på, bare noen uker. Så vi får ikke endret alt, men kursen kommer til å være helt tydelig, også når det gjelder det å styrke tjenester nær folk, sier han.

Hemmelighetsfull om elavgift

I Hurdalsplattformen har Ap-Sp-regjeringen lovet å holde det samlede skatte- og avgiftsnivået uendret. I tillegg vil de kutte avgifter som elavgift og drivstoffavgifter, noe som er blitt spesielt aktuelt med dagens høye strømpriser.

Vedum vil ikke røpe om det kommer mer kutt i elavgiften enn de 1,5 ørene Solberg-regjeringen la opp til i sitt budsjett.

– Vi får se. Målet er å gjøre det enklere for folk, men enkeltpostene får komme i budsjettet, sier han.

– Enorme eksportinntekter

Samtidig som dyr strøm skaper hodebry for norske forbrukere, sørger høye olje- og gasspriser for solide inntekter i statskassen.

– Vi har enorme eksportinntekter av olje- og gass. Sammenligner man med for ett år siden, så er det jo en helt annen inntjening, sier finansministeren.

Det mener han kommer alle som bor i Norge til gode.

– Det gjør ikke minst at folk kan komme seg i arbeid. Slik økonomien ser ut nå, så vil ledighet og det som virkelig skaper problemer, sannsynligvis gå ned.

Minner om handlingsregelen

Men større inntekter fra olje og gass betyr ikke nødvendigvis at Ap-Sp-regjeringen vil bruke mer enn de 322,4 milliarder kronene i oljepenger som Solberg-regjeringen la opp til neste år.

– Vi vet jo at det går opp og ned. Det er derfor vi har den fine ordningen med oljefondet, at vi ikke kan ha veldig mye høyere offentlige utgifter bare fordi olje- og gassprisen går opp. Det skal jo være stabilitet over tid som gir trygghet for folk og næringsliv, sier Vedum, og viser til handlingsregelen.

Etter at regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet legges fram 8. november, skal de forhandle med SV for å sikre flertall til forslaget.