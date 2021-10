Jagland stemte SV etter Libya-bombingen

– SV hadde gått med på bombingen, men trakk tross alt støtten da de så at aksjonen gikk lenger enn FN-mandatet. Andre alternativer fantes ikke, skriver Thorbjørn Jagland i sin nye bok. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Tidligere Ap-statsminister Thorbjørn Jagland var så opprørt over Stoltenberg-regjeringens bidrag til bombingen av Libya at han stemte SV i 2013.

– Jeg anser den norske støtten til aksjonen i Libya som det største utenrikspolitiske feiltrinn siden andre verdenskrig, skriver Jagland i sin nye bok, «År i fred og ufred», gjengitt i Dagsavisen. Boken lanseres onsdag.

Norge deltok i bombingen av Libya våren 2011. FNs sikkerhetsråd godkjente opprinnelig aksjonen for å beskytte sivilbefolkningen mot et fryktet folkemord.

Men en norsk granskingsrapport har senere slått fast at det var åpenbart at andre allierte hadde regimeendring som mål.

– Aksjonen gikk lenger enn FN-mandatet

Jagland skriver at han ikke kunne stemme på et parti som hadde gått inn i dette, og viser til at konsultasjonene med Stortinget i forkant foregikk på SMS. Han mener det ville skapt opprør i Arbeiderpartiet om folk hadde skjønt hva det medførte.

– SV hadde gått med på bombingen, men trakk tross alt støtten da de så at aksjonen gikk lenger enn FN-mandatet. Andre alternativer fantes ikke.

Jagland var i 2013 generalsekretær i Europarådet og leder av Nobelkomiteen.