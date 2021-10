Erna Solberg ber om Jonas Gahr Støres coronastrategi

NTB

Stortingsrepresentant og nylig avgått statsminister Erna Solberg (H) ber sin etterfølger Jonas Gahr Støre (Ap) om å redegjøre for regjeringens coronastrategi.

Hittil har det ikke vært noen coronapressekonferanser med den nye regjeringen etter at den formelt tiltrådte torsdag i forrige uke.

– Vi ser at innleggelsene øker igjen. Vi ser fra veldig mange andre land i Europa at det er en oppblomstring i pandemien. Jeg vil spørre statsministeren om han har noen planer om på hvilken måte regjeringen vil håndtere pandemien fremover, og om de vil komme tilbake til Stortinget og orientere oss om situasjonen, eller om de i det hele tatt har et blikk på hvilken situasjon som kan utvikle seg, sa Solberg fra talerstolen på Stortinget torsdag ettermiddag, ifølge NRK.

Støre sier de følger coronasituasjonen og sier regjeringen vil informere Stortinget og befolkningen ved behov.

– Det må ha skjedd noe siden torsdag til i dag som gir grunn til uro når man nå vil ha en orientering fra statsministeren i Stortinget, sier Støre som svar på Solbergs innlegg.

Han sier videre at en samlet regjering ble oppdatert av helsemyndighetene lørdag.

– Inntrykket er at det man følger nøye med på, er innleggelser. Det er ikke kommet meldinger til oss som gir inntrykk av at det er grunnlag for dyp uro, sier Støre.