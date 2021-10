Flertall på Stortinget for krisetiltak mot høye strømpriser

NTB

Regjeringspartiene vil stemme for SVs forslag om å øke bostøtten og sosialhjelpen for å bøte på høye strømregninger, melder NRK.

Ap og Sps parlamentariske ledere, Rigmor Aasrud og Marit Arnstad, opplyser at de to partiene vil stemme for SVs forslag.

Samtidig har SV og Høyre blitt enige om et felles forslag:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart, innen utløpet av oktober, legge fram forslag om midlertidig styrking av bostøtten og sosialhjelp for å sikre at folk med dårlig råd har penger til å betale de høye strømregningene som er på vei».

– Det er viktig at folk får hjelp til å dekke de høye strømregningene sine. Og regjeringen har jo allerede varslet at det kommer en proposisjon til Stortinget, slik at vi kan øke bostøtten og sosialhjelpen. Derfor er det naturlig for oss å stemme for forslaget som SV har lagt fram, sier Arbeiderpartiets parlamentariske leder Rigmor Aasrud til NRK.

Forslaget skal stemmes over torsdag ettermiddag.