Inga Marte Thorkildsen vil søke om etterlønn – kan få flere hundre tusen kroner

Inga Marte Thorkildsen bekrefter at hun vil søke om etterlønn.

Den avgåtte Oslo-byråden kan bli sittende igjen med over 300.000 kroner i etterlønn.

Tirsdag kom nyheten om at Oslos skolebyråd, Inga Marte Thorkildsen (45), trer ut av byrådet i hovedstaden.

SV-politikeren blir erstattet av partikollega Sunniva Holmås Eidsvoll.

– At hun overtar nå, er fordi vi var enige om å sette en fot i bakken etter valget. Når jeg er klar på at jeg uansett ikke skal være med veldig mye lenger, mens hun vil det, var dette et bra tidspunkt å foreta endring på, skriver Thorkildsen på Facebook.

Thorkildsen bekrefter overfor Nettavisen at hun kommer til å søke om etterlønn, en ordning politikere med betydningsfulle verv kan søke om dersom de ikke har en ny jobb på plass.

– Det må jeg nesten, for jeg har jo ingen jobb å gå til, sier Thorkildsen til Nettavisen.

«Byrådets medlemmer, ordfører, varaordfører, ledere og nestledere i bystyreutvalgene som fratrer i løpet av eller ved utløpet av valgperioden, har rett til å søke om ettergodtgjøring for inntil tre måneder», heter det i reglementet for godtgjøring av folkevalgte i Oslo kommune.

Mesteparten av søknadene om etterlønn innvilges. Som byråd har 45-åringen hatt en årslønn på 1.269.066 kroner. Dersom en søknad om etterlønn for inntil tre måneder blir innvilget, vil Thorkildsen kunne motta inntil 317.000 kroner, ifølge Nettavisen.

– Av de ordningene som vi politikere har, synes jeg mange er kritikkverdige. Så synes jeg faktisk at etterlønnen ikke er av de, så lenge man bruker dem etter intensjonen, som er at man ikke har en jobb og ikke har muligheten til å forsørge seg selv, sier Thorkildsen til Nettavisen.

Siden 2017 har Thorkildsen vært byråd for oppvekst og kunnskap.