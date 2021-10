Enkelte Ap-ordførere vil beholde Viken

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) (bildet) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har gitt grønt lys til oppløsning av Viken, som består av de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

NTB

Den nye Ap-Sp-regjeringen har åpnet for at Viken oppløses. Men flere Ap-ordførere ønsker at det store fylket skal bestå.