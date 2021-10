Høyere utdanningsminister Borten Moe: – Vi må ta oss selv i nakken

NTB

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier kunnskap og innovasjon er helt nødvendig for å gjøre Norge konkurransedyktig.

Torsdag ble han overlevert nøkkelen til statsrådskontoret av sin forgjenger Henrik Asheim (H).

– Jeg vil takke deg for innsatsen, det er hyggelig å bli tatt imot her av deg, sa Borten Moe til sin forgjenger, og la til at han så fram til et konstruktivt samarbeid på Stortinget.

Under avskjedstalen til Asheim understrekte Borten Moe at han tar over et viktig felt.

– Norge er ikke et lavkostland som konkurrerer med utgangspunkt i billig arbeidskraft, og sånn skal det heller ikke være. Vi skal konkurrere med utgangspunkt i at vi kan ting, at vi er dyktige, sa Sp-politikeren.

– Vi skal levere fremragende forskning og fremragende varer på et internasjonalt marked, og da finnes det bare ett svar: Mer utdanning, mer kompetanse, mer teknologi, og mer innovasjon, sa Borten Moe.

Han mener departementet er avgjørende for å lykkes med dette.

– Jeg ser på dette som et felles nasjonalt prosjekt. Vi som folk og nasjon må ta oss i nakken og løfte oss opp på det neste nivået, sa Borten Moe.