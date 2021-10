Næringsminister Vestre full av lovord om sin forgjenger

NTB

Påtroppende næringsminister Jan Christian Vestre skrøt veldig av sin forgjenger Iselin Nybø ved nøkkeloverrekkelsen i dag.

Påtroppende nærings- og handelsminister Jan Christian Vestre (Ap) kunne knapt gitt mer ros til Iselin Nybø. Torsdag tok han over nøkkel og kontor til departementet Nybø har styrt siden januar i fjor.

– Jeg er imponert over jobben du har gjort, det er en stor ære å få ta over etter deg. Jeg vet at ditt engasjement for norsk næringsliv stikker veldig dypt, og du skal være veldig fornøyd og stolt over innsatsen du har gjort, sa Vestre til Nybø under nøkkeloverrekkelsen.