LO: – En regjering for vanlige arbeidsfolk

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik er svært fornøyd med Hurdalsplattformen.

– Regjeringsplattformen til den nye rødgrønne regjeringen kan oppsummeres kort i en setning: Nå er det vanlige arbeidsfolks tur, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding.

LO mener den nye regjeringen leverer på flere av de viktigste områdene og peker på stans i privatiseringen og styrking av velferden som viktige seire i regjeringsplattformen.

– For LO har det vært viktig at pengene vi betaler i skatt bør gå til velferd, ikke til profitt for private selskaper. Nå blir dette stanset av den nye regjeringen, sier Følsvik.

Hurdalsplattformen sier at det skal gis pensjon fra første krone så snart som praktisk mulig, noe som gleder LO-lederen stort.

– Våre medlemmer som har slitt seg gjennom et langt arbeidsliv, skal få muligheten til å gå av med en verdig pensjon. De skal ikke avspises med smuler.