Bjørnar Moxnes reagerer på Ullevål sykehus-beslutning: – Et gigantisk løftebrudd

Rødt-leder Bjørnar Moxnes misliker at Senterpartiet ikke klarte å forhindre at Ullevål sykehus legges ned i den nye regjeringsplattformen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes raser etter at det ble klart at Senterpartiet ikke klarte å få med Arbeiderpartiet på å forhindre nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Å forhindre at Ullevål sykehus legges ned var blant Senterpartiets kampsaker på vei inn i regjering. Da regjeringsplattformen ble presentert onsdag ble det klart at partiet måtte se det slaget tapt.

Det får Rødt-leder Bjørnar Moxnes til å reagere kraftig.

– Dette er et gigantisk løftebrudd fra Senterpartiet, som jo brukte Dagbladet til å stille ultimatum på denne saken. De sa de ikke kunne sitte i en regjering som legger ned Ullevål sykehus. Dette er veldig alvorlig for sykehustilbudet til folk i Oslo og hele Østlandet, sier han til Dagbladet.

Regjeringen vil sørge for at hele Groruddalens befolkning så raskt som mulig får lokalsykehustilbud ved Nye Aker sykehus og gjennomføre endringer i sykehusstruktur i Oslo i henhold til vedtatte planer, heter det i Hurdalsplattformen, ifølge NTB.

– Vi gir ikke opp denne kampen, men det må være veldig bittert for alle som har stolt på Senterpartiet de siste månedene, sier Moxnes til Dagbladet.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det er en kjent historie at partiet og Arbeiderpartiet har ulikt syn på saken om Ullevål sykehus.

– Vi la fram våre argumenter, som vi mente var gode, for å finne en annen løsning enn den som nå har blitt valgt. Så hadde Ap et annet standpunkt, og til slutt så ble det konkludert slik, sier Vedum, ifølge NTB.

Støre: Vil være drift i flere år framover

Senterpartiet har tidligere tatt til orde for at Ullevål sykehus skal beholdes, og Vedum har tidligere sagt at han vil legge all kraft på å få med Støre til å beholdt sykehuset. I forrige måned gikk Sps Jan Bøhler ut og fastslo at Sp ikke kan sitte i en regjering som vil legge ned Ullevål sykehus.

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at det kommer til å være sykehusdrift på Ullevål sykehus i flere år framover.

– Det er mange spørsmål vi ennå ikke har tatt stilling til, med tanke på tomten og alle slike ting. Det må gjøres på en klok måte, og det vil helseministeren i denne regjeringen følge nøye med på, sier Støre.