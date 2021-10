MDG er skuffet over klimapolitikken til Ap og Sp

NTB

Regjeringserklæringen tyder på at det blir Stortinget, ikke regjeringen, som må ta ledelsen i miljøpolitikken, mener Miljøpartiet De Grønne.

– Støre og Vedum gjør dessverre ingen endringer i oljepolitikken og er ikke klare for å stille opp på den dugnaden, men skyver heller regningen over på de som er unge i dag, sier fungerende leder Kriss Rokkan Iversen.

CO2-avgiften skal økes opp mot 2.000 kroner i 2030, ifølge Hurdalsplattformen. Men det blir ingen reell endring, mener Rokkan Iversen.

– CO2 avgiften er helt sentral for å nå klimamålene. Dessverre ser det ut til at de planlegger å kompensere for avgiften gjennom å kutte i veibruksavgiften. Da går vinningen opp i spinningen, sier hun.