Vedum: – Vil få en mer aktiv Europa-politikk fremover

NTB

EU kan forvente en tøffere norsk forhandlingspartner med den nye regjeringen, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Et av de mange spenningsmomentene knyttet til regjeringsplattformen har vært ulikhetene i forholdet til EU mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. I plattformen står det at EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Det betyr ikke at man ikke har handlingsrom, sier Vedum.

– Jeg har vært i Brussel som statsråd før, jeg! Da forholdt vi oss til avtalene vi hadde mellom Norge og EU og klarte å forbedre rammeavtalene for norsk næringsindustri og matproduksjon. Det var en regjering som sto opp for norske interesser, som tok kampen. Norge vil få en mer aktiv Europa-politikk enn under den forrige regjeringen.