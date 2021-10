NHO: Ap og Sp gir arbeidslivet mindre fleksibilitet

NTB

Den nye regjeringen innskrenker fleksibiliteten i arbeidslivet, mener NHO om Hurdalsplattformen.

Dette er uheldig i en tid hvor det er behov for å få flere i arbeid, og vil særlig ramme små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser i distriktene, mener NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Faste ansettelser er og skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv, men muligheten til å sikre arbeidskraft ved behov er en fordel både for den ansatte og bedriften, sier Almlid.

Ap-Sp-regjeringen vil blant annet styrke fortrinnsretten til økt stilling og retten til heltid i lovverket ved at arbeidsgiver må dokumentere at det er behov for deltidsstilling.