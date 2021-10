Støre: – En plattform Ap er godt fornøyd med

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier partiet har fått innfridd alle de 40 punktene i hundredagersplanen de la fram før valget i regjeringsplattformen.

– Dette er en plattform vi er svært god tilfredse med i AP. Stortingsgruppa sluttet seg varmt til den, og den leverer på våre sentrale saker: Arbeid, velferd og klima, sier han.

– Dette har vi ikke fått til gjennom å nedkjempe Senterpartiet, tvert imot har vi blitt enige om det aller meste i disse punktene, sier Ap-lederen.

Sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la han onsdag formiddag fram den 80 sider lange Hurdal-plattformen utenfor Hurdalsjøen Hotell. Tidligere onsdag ble den godkjent av stortingsgruppene i de to respektive partiene.

Vedum: Det har vært en god arbeidsøkt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier det har vært en god arbeidsøkt i det omfattende arbeidet med regjeringsplattformen, som han føler et stort eierskap til.

– Vi har jobbet som et team for å finne de beste løsningene, og jeg er veldig fornøyd. Nå får vi en regjering som ikke overkjører, men lytter til og ser folk, og som utvikler hele Norge, sier Vedum.

Han sier at arbeidet med å meisle ut den nye regjeringens politikk har vært en god arbeidsøkt.

– Og jeg gleder meg allerede til neste runde, som begynner i morgen, sier han.

Oppløser Troms og Finnmark

I plattformen kommer det blant annet frem at partiene er enige om oppløsning av Troms og Finnmark. De lover også klimakutt på 55 prosent innen 2030 og at CO2-avgiften skal opp mot 2.000 kroner i 2030.

Partiene vil holde det samlede skatte- og avgiftsnivået på inntekt uendret, og redusere elavgiften og drivstoffavgiften.

– Vi mener det er en klar målsetting at folk med vanlige, middels inntekter skal få lavere avgifts- og skattetrykk. Så må vi forholde oss til at vi ikke har rent flertall, så her blir det runder i Stortinget, sier Vedum.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil også utrede abortnemndene, men dersom de ikke blir enige, åpner de for å søke flertall for hvert sitt standpunkt.

EØS-avtalen og Nato

EØS-avtalen og norsk medlemskap i Nato ligger fast, heter det i regjeringsplattformen.

– EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane, heter det.

Jernbanereformen fra EU har skapt stor debatt blant stortingspartiene. I mai besluttet stortingsflertallet at Norge skal tilslutte seg EUs fjerde jernbanepakke. Valget i september førte imidlertid til flertall for partiene som stemte mot.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV ba i slutten av september Solberg-regjeringen om å utsette behandlingen av reformen til det nye Stortinget har tiltrådt, noe regjeringen avviste.

EUs fjerde jernbanepakke er en jernbanereform som ble vedtatt i EU i 2016. Den gir EUs jernbanebyrå ERA myndighet til å fatte beslutninger direkte mot aktører i Norge. Samtidig blir EU-domstolen klageorgan. Et kjerneelement i reformen er at persontogtilbudet som hovedregel skal konkurranseutsettes.

Kutter lengden på kontantstøtten

Kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder blir kuttet, varsler Ap og Sp i regjeringsplattformen.

De som har søkt, men ikke fått barnehageplass, vil i stedet få en småbarnsstøtte, går det fram av Hurdalsplattformen.

I dag kan foreldre få kontantstøtte for alle barn som er mellom ett og to år.

Statlig overtakelse av luftambulansen

Beredskapen innen ambulanse og luftambulanse må sikres, særlig der det er lange avstander til sykehus, ifølge den påtroppende regjeringen.

Regjeringen vil forberede statlig overtakelse av luftambulansen og utrede modeller for samarbeid med ideelle organisasjoner for å avskaffe anbud i tjenesten, heter det i Hurdalserklæringen.

I tillegg skal regjeringen legge fram en stortingsmelding om prehospitale tjenester som omfatter legevakttjenesten, responstider og en faglig standard for innholdet i ambulansetjenesten.

Vil ha fødeavdeling i Kristiansund

Den nye regjeringen lover å sikre et trygt føde- og barseltilbud på Nordmøre og i Romsdal og fødeavdeling i Kristiansund.

Ifølge regjeringserklæringen skal det utarbeides en tiltakspakke for forsvarlig og stabil bemanning i regionen.

En medisinskfaglig vurdering skal gjennomføres av hvordan et godt fødetilbud i Kristiansund skal videreføres etter 2025.

Sykehuset på Hjelset skal bygges som planlagt.

Ap og Sp nevner ikke fødeavdeling eller nytt sykehus i Alta i sin regjeringsplattform.

Tidligere har Sp uttalt at de krever en ny fødeavdeling for å gå inn i regjering.