Tajik vil legge ostehøvelen i skuffen

Den borgerlige regjeringen har siden 2015 krevd at offentlig virksomhet skal kutte sine budsjetter med 0,5 prosent hvert år. Det blir det slutt på, lover Aps finanspolitiske talsperson Hadia Tajik. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

De borgerliges ostehøvelkutt, ABE-reformen, blir ikke videreført når Arbeiderpartiet og Senterpartiet tar over styringen av offentlig sektor.

– Den såkalte ABE-reformen er den mest ineffektive måte å drive effektivisering på. Når vi avbyråkratiserer, vil vi ikke bruke rene ostehøvelkutt i hele offentlig forvaltning, slik Høyre har gjort, skriver Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik i en epost til NTB.

Tirsdag legger den avtroppende borgerlige regjeringen fram sitt siste statsbudsjett – før den går av og overlater styringen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I budsjettforslaget vil all offentlig virksomhet nok en gang pålegges å kutte sine budsjetter med 0,5 prosent neste år. Slik har det vært siden budsjettåret 2015, da avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE) ble satt ut i livet.

– Lettere sagt enn gjort

Finansminister Jan Tore Sanner (H) mener det er riktig at offentlig sektor hele tiden må drive mer effektivt for å få mer ut av pengene.

– Det kan være lettere sagt enn gjort å kutte mer målrettet enn det man gjør gjennom et generelt effektiviseringskrav, sier han til NTB.

Men selv om Ap og Sp lenge har kritisert flate kutt, så er det ennå ikke klart hvordan de vil håndtere kuttene som Sanner har lagt inn i budsjettet for neste år.

– Hvilke konkrete endringer vi vil gjøre i Høyre-regjeringens budsjett denne gang, må vi ta når vi har fått sett på helheten og vurdert det opp mot økonomisk handlingsrom, sier Tajik.

Tilleggsproposisjon

Mens Sanner har jobbet i lang tid med å få brikkene på plass for budsjettet neste år, får hans etterfølger bare noen uker på seg til å legge fram en tilleggsproposisjon. Ap og Sp må deretter forhandle med SV for å få støtte til budsjettet.

– Høyre-regjeringen har brukt ett år på å lage dette budsjettet. Vi får noen få uker på oss til å sette vårt preg på det. Det kommer vi til å gjøre, for vårt arbeid for å prioritere vanlige folk starter fra dag én, lover Tajik.

Hun vil imidlertid ikke si hvor mye penger de vil omprioritere.

– Ved tidligere regjeringsskifter har flere milliarder kroner blitt flyttet på, sier Tajik.

En Sp-kilde har tidligere opplyst til NTB at de trolig kan flytte på et titall milliarder kroner.

Mindre oljepenger

Sanner har varslet at statsbudsjettet vil legge opp til en oljepengebruk på under 3 prosent. Han viser til at koronakrisen ligger bak oss

– Nå er tiden for å fase ut de midlertidige krisetiltakene. Aktiviteten har tatt seg kraftig opp, da kan vi ikke fortsette med statlig støtte, konstaterer Sanner.

Han tok over som finansminister i januar 2020, rett før koronakrisen slo inn. Før ham hadde Frps Siv Jensen styrt finansene i over seks år.

Sanner advarer om at rommet for å bruke oljepenger vil bli mindre i framtiden. Inntektene fra olje og gass vil bli mindre, og fondet vil være mer avhengig av svingende globale aksjemarkeder, påpeker han overfor NTB.

– Det har lenge ligget i kortene at når vi nå er nærmere en normalsituasjon, så må oljepengebruken ned i forhold til nivået den har hatt under pandemihåndteringen. Akkurat hva oljepengebruken skal være på, vil vi vurdere konkret når vi har fått sett på budsjettforslaget, sier Tajik.