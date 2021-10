Ap og Sp enige om å forlenge coronakriseordninger

NTB

Den kommende regjeringen med Jonas Gahr Støre (Ap) i spissen varsler at det er enighet om å utvide perioden for krisestøtte til nyttår.

– Vi har den holdningen at krisestøtteordningen skal vare så lenge krisen varer, sier Støre til VG.

– Det er bedringer på gang i arbeidsmarkedet, og grunn til å være håpefull om at permitterte kan komme tilbake i jobb, og at det kan komme jobber. Den solidariteten vi har vist i krisen bør vi nå holde helt inn, og folk skal derfor ha trygghet ut året, fortsetter han.

Ap-lederen understreker at målet er at man skal komme tilbake til normalen 1. januar 2022, og at de har forhåpninger om normalisering av landets økonomi.