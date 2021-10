Støre og Vedum ser framskritt i Hurdal: – Vi jobber grundig

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringsforhandlingene går bra, men vil ikke si noe om når de kan være ferdige.

De to partilederne uttalte seg til pressen under en kort luftetur utenfor Hurdalsjøen Hotell.

– Det var egentlig ikke målet å snakke med dere. Men det var veldig deilig å få frisk luft, sa Støre, som ble omringet av journalister da han kom ut for å slå av en prat med tre Ap-medarbeidere.

– Vi kommer til å bli ferdige

Ifølge Støre jobber de to partiene bra med den nye regjeringsplattformen.

– Det går bra. Og det er det samme som jeg sa i går. Vi jobber grundig.

Ap-lederen ville likevel ikke komme med noe anslag på hvor lang tid det vil ta å nå enighet.

– Vi kommer til å bli ferdige. Det regner jeg med, sa Støre, som raskt ble utfordret av TV 2s reporter:

– Spørsmålet er når?

– Ja, og det kan jeg ikke svare på.

– Hva har vært vanskelig?

– Nei, nei, nei, du får ikke noen kommentarer på noen ting. Jeg er ute for å trekke luft.

Vedum: – Hardt arbeid

De siste dagene har Arbeiderpartiet og Senterpartiet startet forhandlingene klokka 10 om formiddagen og holdt på til mellom 22 og 23 om kvelden.

NTB vet at Arbeiderpartiet har et håp om å kunne presentere regjeringsplattformen på søndag. Men framdriften er usikker, og forhandlingene kan også fortsette inn i neste uke.

Ifølge Vedum må partiene gjøre vanskelige avveininger underveis.

– Det er hardt arbeid. Men sånn skal det være når en har det ansvaret som vi har, sa han til pressen utenfor hotellet.

Vedum ser likevel framskritt i forhandlingene, som nå har pågått i over en uke.

– Hver dag er jo ett skritt nærmere. Det sier seg nesten selv.

Ungdomsledere på besøk

Til middag torsdag kveld kom også lederne i Senterungdommen og AUF til hotellet for å gi innspill til partitoppene.

De to ungdomspartilederne hadde blant annet med seg klimakrav i ryggsekken.

– Det viktigste for AUF er at vi må kutte nok klimagassutslipp, og at vi unge skal få samme muligheter som foreldregenerasjonen, sa AUF-leder Astrid Hoem til NTB på vei inn til hotellet.

– For oss handler det først og fremst om å stoppe sentraliseringen. Veldig mange unge har opplevd at lokalsamfunnene deres er blitt plukket fra hverandre bit for bit. Og så handler det om å skape grønne arbeidsplasser som også kutter utslipp, og gi et psykisk helseløft for ungdom, supplerte Senterungdommens leder Torleik Svelle.

De to blir på hotellet til fredag og sier de er enige om mye – men at de er uenige om ulv.

Vendepunkt neste uke

Når søndag blinkes ut som en aktuell dag for å legge fram den nye regjeringsplattformen, er det fordi mandag er dagen for den høytidelige åpningen av det nye Stortinget.

Tirsdag legger den avtroppende regjeringen fram forslaget til statsbudsjett for 2022. Når det er gjort, er det ventet at statsminister Erna Solberg (H) formelt vil meddele sin avgang til Stortinget og Kongen. Hun vil så fortsette som leder for et forretningsministerium fram til den nye regjeringen tiltrer.

Men i Hurdal er mantraet at det er viktigere å få et godt forhandlingsresultat enn å bli ferdig raskt.

– Jeg synes vi jobber godt hele veien. Så er det selvfølgelig alltid vanskelige avveininger når du skal utforme en regjeringsplattform og en politisk kurs for et land, sa Vedum til pressen utenfor Hurdalsjøen Hotell.

– Vi bruker den tida vi trenger for å klare å få til en ny og trygg kurs for Norge, fastholdt han.