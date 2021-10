Slik blir Støres slalåmløype i Stortinget

NTB

En mindretallsregjering av Ap og Sp kan danne flertall med både høyre- og venstresiden på Stortinget. Historisk sett er ikke det uvanlig, påpeker valgforsker.

Mye tyder på at landet snart får en ny mindretallsregjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

SV-leder Audun Lysbakken var raskt ute med å advare de to partiene mot å kjøre slalåm i Stortinget etter at bruddet i sonderingene var et faktum forrige uke.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har forsikret om at de anser SV som sin naturlige budsjettpartner, men har ikke svart like tydelig på om de kan søke flertall for sine saker også med andre partier.

Vanlig med forlik

Historisk sett har det vært vanlig at mindretallsregjeringer har vekslet på hvem de danner flertall med i Stortinget, påpeker valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø (UiT).

– Ofte har Ap inngått forlik med Høyre og omvendt. Sp har også vært med på en del forlik, sier Stein og fortsetter:

– En del av forlikene mellom Ap, Høyre og sentrum har gått utenom fløypartiene, eventuelt med én fløy og ikke den andre. Frp har for eksempel vært med på en del kompromisser på forsvarspolitikk, men det vil variere fra sak til sak, sier Stein.

Slik kan Ap og Sp få flertall..

Ap og Sp har til sammen 76 mandater av totalt 169 på Stortinget. Det trengs 85 mandater for å få flertall. Det betyr at en Ap-Sp-regjering kan søke følgende flertall:

Flertall mot venstre:

* Ap og Sp pluss SV: 89 mandater

* Ap og Sp pluss Rødt og MDG: 87 mandater

* Ap og Sp pluss Rødt og Pasientfokus: 85 mandater

Flertall mot høyre:

* Ap og Sp pluss H: 112 mandater



* Ap og Sp pluss Frp: 97 mandater

* Ap og Sp pluss KrF og Venstre: 87 mandater

* Ap og Sp pluss Venstre og Pasientfokus: 85 mandater

Det finnes også konstellasjoner som går på tvers av de politiske skillelinjene:

* Ap og Sp pluss MDG og Venstre: 87 mandater

* Ap og Sp pluss Rødt og KrF: 87 mandater

.. og slik kan opposisjonen få flertall

Men det finnes også en rekke flertall utenom regjeringen. Opposisjonspartiene har følgende alternativer dersom de vil tvinge regjeringen i kne:

Flertall utenom regjeringen:

* Frp, Høyre, KrF, Venstre, SV og Rødt: 89 mandater

* Frp, Høyre, Venstre, SV og Rødt: 86 mandater

* Frp, Høyre, KrF, Venstre, SV, MDG og Pasientfokus: 85 mandater

Stein tror det er lite sannsynlig at slike allianser vil se dagens lys, men mener det kan skje dersom presset blir stort nok.

– Det er nok lettere å finne sammen i saker der ting havner på spissen, for eksempel hvis det dreier seg om tilliten til en statsråd eller andre kritikkverdige forhold, sier Stein.

Mener Støre har en fordel

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning (IFS) tror på sin side at SV og Rødt vil være lojale mot Støre dersom situasjonen skulle tilspisse seg.

– I virkelig store saker der regjeringens liv står på spill, kan Ap-leder Jonas Gahr Støre være ganske sikker på at han får støtte fra SV og Rødt, sier Bergh.

Han tror uvanlige konstellasjoner kan finne sammen i enkeltsaker i Stortinget, men at det ikke vil være aktuelt i behandlingen av statsbudsjettet eller særlig viktige saker der kabinettsspørsmål er en mulig utgang.

– SV og Rødt vil ikke ønske å sette inn en borgerlig regjering, og der har Støre en fordel, sier Bergh.

– Må skjele til opposisjonen

Samtidig må Støre hanskes med en sterk opposisjon på venstresiden som er opptatt både av klima og miljø og oljepolitikk, påpeker Bergh.

Han mener det spiller inn på regjeringsforhandlingene med Senterpartiet.

– Selv om Ap og Sp kan bli enige, må Ap skjele til opposisjonen til venstre for seg i denne typen spørsmål, sier Bergh.

– I saker der Sp kunne tenke seg å samarbeide med borgerlig side, vil Ap trolig være opptatt av å finne enighet med SV, sier han.