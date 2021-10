Republikanerne åpner for å heve gjeldstaket i USA

NTB

Republikanerne i Kongressen i Washington foreslår en midlertidig løsning som skal sikre at statsapparatets gjeldstak blir hevet fram til desember.

Det sier republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell.

Å heve gjeldstaket betyr at det vil være mulig for staten å oppta ny gjeld og betale gjeldsforpliktelser fram til desember.

I praksis er det snakk om et kompromiss som republikanerne nå går med på for å løse opp den fastlåste situasjonen. Forslaget fra republikanerne kan avverge en nedstenging i statsapparatet om to uker.

McConnells plan vil gjøre det mulig å vedta en hasteforlengelse så fort som mulig. Det vil bare utsette problemet til desember, men gi demokratene tid nok på seg til å forberede en mer langsiktig løsning.

– For å beskytte amerikanerne fra en demokrat-skapt krise helt på tampen, vil vi gjøre det mulig for demokratene å bruke normale prosedyrer for å få gjennom hastevedtak om å heve gjeldstaket, koblet til et bestemt pengebeløp, for å dekke for de nåværende utgiftene til desember, sier McConnell.

Tidsfrist

McConnells forslag til midlertidig løsning kom onsdag ettermiddag, halvannen uke før fristen 18. oktober går ut.

Uten enighet mellom de to partiene, vil det være reell risiko for at USA misligholder sin statsgjeld, med kaos i de internasjonale finansmarkedene og tapt kredittverdighet som resultat. Gjeldstaket har siden i sommer vært på 28.400 milliarder dollar, melder Reuters.

Uten noen rask løsning, kan noen offentlige tjenester stoppe opp, blant annet utstedelse av sjekker til sosialhjelp.

Den demokratiske senatoren Tim Kaine sa onsdag kveld norsk tid at det er uklart om demokratene kommer til å takke ja til McConnells tilbud. Først må forslaget fordøyes og diskuteres, forklarte Kaine.

McConnells forslag ble kunngjort kort tid før Senatet senere onsdag skulle holde debatt rundt en lovendring for å oppheve gjeldsgrensen fram til desember neste år. Endringen ble vedtatt i Representantenes hus i forrige uke.

Filibuster-ordning

Før McConnells uttalelse onsdag, hadde demokrater i Senatet sagt at de vurderer en endring i Senatets filibuster-ordning for å heve gjeldstaket.

En slik endring vil gjøre det mulig å vedta heving av gjeldstaket med rent flertall på 51 stemmer. Men det vil kreve stemmer fra alle demokratene i Senatet, noe partiet ikke ser ut til å kunne få, påpeker NBC.

President Joe Biden helte tirsdag kveld bensin på bålet da han sa at en slik filibuster-endring kunne være en reell mulighet.