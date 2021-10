NHO-sjefen: Støre risikerer å bli klimataper

NTB

Norge risikerer å ende opp som klimatapere sammenlignet med andre land i Europa, med mindre Støre og den nye regjeringen tar raske grep, mener NHO.

– Det grønne skiftet skjer nå – hver dag, hele tiden, i Europa. Hvis ikke Støre kaster seg på, så risikerer han å bli stående igjen på stasjonen – som klimataper – eller klimasinke om du vil, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til VG.

Mandag legger NHO fram en rapport, med analyse fra konsulentfirma McKinsey.

Kan miste posisjoner

Rapporten tar for seg ulike grønne områder hvor NHO og norske industriaktører mener at det er store markedsmuligheter for Norge, og sammenligner Norges innsats her med relevante land i Europa.

Det dreier seg blant annet om batterier, havvind og hydrogen.

Forholdene for norsk industri er ikke lagt til rette for industriell utvikling i den skala som er nødvendig, ifølge rapporten.

– Det betyr at vi raskt kan miste etablerte posisjoner på flere områder, og at det haster mer enn før for norsk industribygging. Norske politikere må nå ta flere aktive grep for at norske industribedrifter kan ta og holde posisjoner i den globale konkurransen, slås det fast.

Norge må bli ledende på batterier

Konkret ber Almlid Støre og den nye regjeringen om følgende:

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre møter pressen under en pause i regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp om en mulig Ap-Sp-regjering på Hurdalsjøen hotell torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– De må godkjenne prosjektene og finansiere mer av verdikjeden. Norge har et for svakt privat/offentlig samarbeid på disse områdene, sammenlignet med land i Europa, sier han til VG.

Almlid ber Støre og Stortinget om særlig å sikre at Norge blir ledende i utviklingen av batterier og trekker fram batterifabrikkene Freyr i Mo i Rana og Morrow/Bellona i Arendal.

Kan skape tusenvis av arbeidsplasser

I rapporten vises det til at i Tyskland har staten bidratt med sju milliarder kroner til et nasjonalt testsenter for batteriproduksjon. Et svensk testsenter har mottatt 500 millioner i statlig støtte. Norge har ingen lignende initiativer.

Støre og regjeringen har muligheten til å skape tusenvis av arbeidsplasser i områder hvor det er virkelig nødvendig, mener Almlid.

– Kaster vi oss ikke på, går slike satsinger til utlandet, sier han.