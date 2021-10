Støre og Vedum tilbake i Hurdal mandag

NTB

Mandag morgen klokka ni starter Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum etter planen opp igjen regjeringsforhandlingene i Hurdal.

Det får NTB opplyst av partiene.

De to partilederne dro fra forhandlingene på Hurdalsjøen Hotell torsdag for å være til stede i Stortinget fredag. I helgen har Vedum arrangert konfirmasjon for datteren, mens Støre har opplyst at han skulle jobbe videre med forhandlingene.

Samtidig har representanter for partiene vært på hotellet og jobbet gjennom helgen med å utarbeide felles politikk

Regjeringsforhandlingene mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet startet onsdag i forrige uke, etter flere dager med sonderinger hvor også SV deltok.