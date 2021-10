Nye avsløringer om Trump: En løgnkultur

Hvordan var det egentlig innenfor veggene til det Det hvite hus da Donald Trump regjerte USA? Nå tar Trumps tidligere pressesekretær Stephanie Grisham (45) bladet fra munnen.

Allerede før boken «Jeg tar dine spørsmål nå» er lansert, blir den dømt nord og ned av Trumps nye talskvinne Liz Harrington. Hun stempler boken som løgnaktig, svikefull og bitter.

Ifølge Washington Post gir boken, som etter planen kommer ut neste uke, et unikt innblikk i det indre liv i Trumps innerste krets av lojale medarbeidere.

– Et ynkelig forsøk på å tjene penger

– Denne boken er nok et ynkelig forsøk på å tjene penger på presidentens styrke og selge løgner om Trump-familien. Hun burde skamme seg, uttaler Liz Harrington, og mener boken er full av usannheter.

Det er lekkasjer fra den ennå ikke utgitte boken som har bidratt til den aggressive ordbruken fra Trumps våpendragere.

Stephanie Grisham tjenestegjorde lenge som daværende president Trumps høyre hånd. Som presidentenes talskvinne var hun tett på alle viktige avgjørelser, planlegging og strategiske avveielser.

Det er erfaringer fra dette samspillet med en av USAs mest kontroversielle presidenter noensinne, som snart skal presenteres for landets 330 millioner innbyggere og resten av verden.

Med sin lange fartstid i Det hvite hus regnes hun som en av nøkkelpersonene med dyp kjennskap til hvordan verden så ut og ble vurdert med Trumps øyne.

Stephanie Grisham, rådgiver for førstedamen Melania Trump, sa opp sin stilling som følge av opprøret i Washington og stormingen av Kongressbygningen 6. januar 2021. Les mer Lukk

Løgnkultur

Hun legger ikke fingrene mellom når hun skal beskrive den indre kulturen som preget Trump-administrasjonen.

«En uformell uærlighet var filtrert gjennom Det hvite hus som om det satt i klimaanlegget», heter det i et utdrag fra den 352 sider lange boken.

Og nettopp uærlighet og løgn er et av hovedbudskapene i boken.

«Jeg visste at før eller siden ville presidenten at jeg skulle fortelle offentligheten noe som ikke var sant eller som ville få meg til å høres ut som en galning», skriver Grisham i boken.

Trump skal ifølge usatoday.com ha tatt til motmæle mot Grishams alvorlige påstander.

– Stephanie hadde ikke det som trengs, og det var tydelig fra begynnelsen, fastholder Trump.

– Etter at de går, snakker vi. Du forstår

Grisham viser til flere konkrete hendelser hvor hun hevder å ha inngående kjennskap til hvordan Trump opptrådte da kameraene var skrudd av.

USAs president Donald Trump møtte Russlands Vladimir Putin i Osaka 28. juni 2019. Der skal han ha sagt noe til Putin som bare var ment for hans ører. Les mer Lukk

Hun nevner blant annet møtet mellom Trump og Russlands president Vladimir Putin i Osaka i 2019. Før møtet startet, og reporterne var utenfor synsvidde, skal Trump ha lent seg mot Putin og uttalt følgende:

«Ok, jeg kommer til å opptre litt tøffere med deg i noen minutter. Men det er for kameraene, og etter at de går, snakker vi. Du forstår».

Grisham var ikke spesielt populær blant journalister da hun var Trumps forlengede arm, spesielt under valgkampen i 2016, og senere i Det hvite hus. Hun skal blant annet ha havnet i åpenlys krangel med mediefolk på et fly i 2016.

USAs førstedame Melania Trump skal ha vært skuffet over voldsbruken til demonstrantene som stormet Kongressen. Foto: AP / NTB Les mer Lukk

Ivanka ble omtalt som «prinsessen» i Det hvite hus

Grisham ble regnet som en Trump-insider, og ble oppfattet som passiv og lite informativ i tiden som pressesekretær i Det hvite hus.

Trumps datter Ivanka, og hennes ektemann Jared Kushner, får også gjennomgå i boken «Jeg tar dine spørsmål nå».

Hun skriver, ifølge Washington Post, at førstedame Melania Trump og personalet i Det hvite hus omtalte Ivanka Trump som «prinsessen». Kushner blir fremstilt som en person som blandet seg inn i andres prosjekter, for deretter å lage kaos og gi andre skylden for dette.

Stephanie Grisham var i en periode også stabssjef for førstedame Melania Trump. I boken kommer hun med flere historier som forteller om førstedamens rolle, plass og prestisje i Trump-hierarkiet.

Affæren med pornostjerne endret forholdet til Melania

Da mediene omtalte ektemannens pinlige affære med pornostjernen Stormy Daniels, skal dette ha bidratt til å gjøre Melania mer modig. Hun skal blant annet ha forsøkt å gjøre presidenten flau og forlegen ved flere anledninger, som en slags hevn, ifølge forfatteren.

Boken inneholder også anekdoter om Trumps vulkanske temperament, og det som omtales som sexistiske kommentarer om kvinner, noe forfatteren selv skal ha blitt eksponert for ved flere anledninger.



Stephanie Grisham (45) trakk seg fra stillingen som pressesekretær 6. januar i år, samme dag som hundrevis av opprørere stormet Kongressbygningen etter at Trump hadde oppildnet massene til ikke å godkjenne innsettelsen av Joe Biden som USAs 46. president.