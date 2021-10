Det nye Stortinget trer sammen

NTB

De nye stortingsrepresentantene møtes fredag i salen for første gang.

De siste dagene har både nye og gamle stortingsrepresentanter trasket rundt i korridorene på Stortinget – noen med pappesker fulle av dokumenter og krimskrams fra kontorer som skal tømmes, andre med bager og trillekofferter på vei inn.

Fredag klokka 13 samles de nyvalgte representantene i stortingssalen for første gang for formell sammentreding og navneopprop.

Samtidig skal det velges en fullmaktskomité, slik at prosessen for valg av nytt presidentskap kan starte.

Det nye presidentskapet skal formelt velges når det nye Stortinget konstitueres lørdag 9. oktober.

Mandag 11. oktober foretar kong Harald den høytidelige åpningen av det nye Stortinget. Så legges forslaget til statsbudsjett for 2022 fram av den avtroppende regjeringen tirsdag 12. oktober. Det er ventet at statsminister Erna Solberg (H) etter dette formelt vil meddele til Stortinget og kongen at hun går av.

Den borgerlige regjeringen vil da fortsette som forretningsministerium inntil en ny regjering er på plass.

Etter det NTB kjenner til, har Ap-leder Jonas Gahr Støre satt seg som mål at den nye regjeringen kan tiltre 15. oktober.