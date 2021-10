Støre: – Planlegger verken slalåm, langrenn eller super-G i Stortinget

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) (t.v.) og Jonas Gahr Støre (Ap) møtte pressen under regjeringsforhandlingene om mulig Ap-Sp-regjering på Hurdalsjøen Hotell torsdag. Les mer Lukk

NTB

Ap-leder Jonas Gahr Støre avviser at en Ap-Sp-regjering planlegger å kjøre slalåm i Stortinget mellom venstresiden og høyresiden for å få flertall for sakene.