Støre lot Vedum få viljen sin – da dro SV

NTB

Jonas Gahr Støre bekrefter at han ga etter for Trygve Slagsvold Vedums krav om avklaringer på nøkkelområder fra SV allerede før forhandlingene kom i gang.

Støre har helt siden i sommer snakket om at han ikke har hatt noen plan-B. Hans førstevalg var en trepartiregjering av Ap, Sp og SV.

Onsdag kveld ble det klart at det blir Ap og Sp som går videre i formelle regjeringsforhandlinger etter at SV trakk seg fra sonderingene.

– Nå utvider jeg alfabetet og holder på med en plan som bygger på det flertallet Stortinget har fått, sa Støre, som hadde kalt inn til pressekonferanse med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er ikke noe dårlig alternativ. Det ble som det ble, sa han.

Klart for forhandlinger

Etter en heseblesende dag på Hurdalsjøen Hotell skal politikere og rådgivere slappe av med en middag. Men sonderingene har allerede beveget seg i glidende overgang over i reelle forhandlinger og arbeidet fortsetter torsdag morgen, opplyser sentralt plasserte kilder i Ap og Sp til NTB.

Helt til morgentimene onsdag hadde Ap-lederen håp om å kunne lykkes med å få alle tre partier med i regjeringsforhandlinger. Han ga uttrykk for at han beklaget SVs beslutning om å trekke seg, men at han respekterer avgjørelsen.

De to partilederne fikk en rekke spørsmål om hva som gjorde at sonderingene med SV ikke førte fram.

Begge understreket tydelig at dette var en konklusjon som selv SV hadde trukket. Støre beskrev flere ganger samtalene som ærlige og at hadde vært nødvendige avklaringer for å se på grunnlag for å gå videre.

SV: Sonderingene endret seg

Men SV-kilder opplyser til NTB at sonderingene endret karakter underveis. I stedet for at de vanskeligste sakene skulle løses i selve forhandlingene, ble det en forutsetning for i det hele tatt å gå videre, at sakene fant en løsning i sonderingene.

SV-toppenes vurdering var dermed at de ville gitt fra seg for mange forhandlingskort allerede i sonderingene, og at det ville blitt for vanskelig å få godt nok gjennomslag i sluttfasen.

Etter at SV trakk seg, har flere medier beskrevet at det særlig var uenighet om oljeleting som var en hovedårsak. Men kilder i SV mener det var langt mer enn dette som førte til bruddet – blant annet:

* Skatt: Underveis ble det tydelig at regjeringserklæringen ikke ville komme i nærheten av det SV ønsket i skattepolitikken

* Velferdsprofitt: Ap og Sp kom ikke til å åpne for krav om profittforbud i velferden – et krav som SV har stått alene om i sonderingene.

* Oljeleting – SV gikk til valg på full letestans. Selv om dette ikke ble ansett som realistisk, ønsket SV større innstramninger enn det Ap og Sp var villige til å gi.

* Klimakutt: SV mente Ap og Sp ikke var villig til å gå langt nok for å kutte utslipp mot 2030. Uenighet skal ha gått på CO2-avgift og pumpepris.

– Måtte avklare først

På pressekonferansen bekrefter Støre at han hadde gått med på Vedums krav om visse avklaringer allerede i sonderingene – til tross for at både Ap og SV var klare for forhandlinger med blanke ark.

– Arbeiderpartiet og SV var klar. Senterpartiet var ikke klar for det. De ville avklare noen nøkkelpunkt i politikken først. Det var områder vi ville kommet til uansett i denne kalenderen av saker, sa Støre på spørsmål fra TV 2.

Både Støre og Vedum peker på SV som den naturlige budsjettpartner i Stortinget.

Vedum ga imidlertid langt mindre tydelige svar på spørsmål om det er aktuelt å kjøre slalåm på de politiske sakene – altså hente støtte fra ulike partier.

– Sp og Ap fikk et kraftfullt mandat i sum i valget, og er den største blokka på Stortinget, sa han, og påpekte at en mindretallsregjering må lytte, ha dialog med de andre partiene, men at de vil jobbe for brede løsninger.