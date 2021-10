Rødgrønne Sp-topper skuffet over at SV brøt regjeringssamtalene

Liv Signe Navarsete (Sp) hadde ønsket seg en flertallsregjering med Sp, Ap og SV.

NTB

Tidligere Senterparti-topper er skuffet over at SV ikke blir med i den nye regjeringen. Det påpekes at man uansett ikke kommer utenom SV i Stortinget.