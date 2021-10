Klimaskuffelse over SVs exit: – En gedigen tabbe av Støre

NTB

Fra flere hold blir det uttrykt skuffelse over at SV ikke fikk gjennomslag for sin miljø- og klimapolitikk i regjeringssamtalene med Ap og Sp.

Bellona-leder Frederic Hauge sier til VG at Arbeiderpartiets leder, og trolig Norges nye statsminister, Jonas Gahr Støre, har begått en gedigen tabbe.

– Støre må ha trodd at SV var så regjeringskåte at de ikke mente alvor med sine krav om endringer av olje- og klimapolitikken. Det er en gedigen tabbe av Støre, kanskje hans livs største, sier Hauge til VG.

Venstre-leder Guri Melby sier til Dagbladet at det er en mørk dag for norsk klimapolitikk.

– Vi har hele tiden sagt at det trengs et miljøparti i regjering, og med en Støre-regjering måtte SV ta den rollen. Hvis ikke Støre har klart å gi SV de gjennomslagene de trengte på miljø- og klima, er det veldig skuffende, sier Melby til Dagbladet etter at det ble klart at SV trekker seg fra regjeringssonderingene.

Trakk seg

SV-leder Audun Lysbakken pekte på klimapolitikken som et av to områder hvor avstanden mellom partiene som ar sittet i samtaler på Hurdalsjøen Hotell, var for stor.

SV søker derfor heller opposisjonstilværelsen på Stortinget enn å sitte i regjering og skuffe velgerne med en klimapolitikk partiet ikke kan stå inne for.

Det er trist at de rødgrønne forhandlingspartene ikke har klart å komme til enighet om «vår tids aller viktigste saker», mener WWF Verdens naturfond.

Takker SV

– Nå hviler det stort ansvar på partiene som er igjen. Vi står midt i en klimakrise og en naturkrise, og politiske beslutninger som tas de neste årene får stor påvirkning på livsbetingelsene for mennesker og natur i mange generasjoner framover, sier generalsekretær Karoline Andaur.

Dyrevernorganisasjonen Noah takker SV for å stå på kravene i naturvernpolitikken.

– Noah er glade for at SV holder løftene og ikke går med på uakseptabel politikk for natur og truede dyr, sier leder Siri Martinsen i Noah.