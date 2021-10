LO-lederen om SV-brudd: – Det er beklagelig

LO-leder Peggy Hessen Følsvik skulle helst sett en flertallsregjering med Ap, Sp og SV og beklager at SV har trukket seg fra sonderingene.

NTB

LO-leder Peggy Hessen Følsvik beklager at SV har trukket seg fra sonderingene med Ap og Sp, men vil ikke si hvilken regjering hun nå ønsker seg.

– Det er beklagelig at SV har valgt å trekke seg, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til NTB.

Som for Ap-leder Jonas Gahr Støre var en flertallsregjering bestående av de tre rødgrønne partiene førstevalget til LO-lederen. Slik blir det altså ikke.

Onsdag konkluderte SV med at det ikke er politisk grunnlag for å gå videre til formelle regjeringsforhandlinger med Ap og Sp. Dermed går SV i opposisjon.

To alternativer

Med SV ute av prosessen ligger det to alternativer på bordet: en mindretallskoalisjon mellom Ap og Sp eller en ren Ap-regjering.

Følsvik mener det er gode muligheter for at også en mindretallsregjering vil få gjennomslag for sin politikk.

– Dette rokker ikke ved det massive flertallet i Stortinget som ønsker en ny regjering og en ny politikk, sier LO-lederen.

– Er du skuffet?



– Jeg vet ikke om det er riktig ord, men jeg beklager at det ikke var mulig å få til en flertallsregjering nå. I den grad jeg er skuffet, skal jeg fort gå over til å rette innsatsen mot gode resultater, sier Følsvik.

Hun vil ikke svare på hvilken regjering vi nå får, eller hva LO har som sitt andrevalg.

– Det må videre forhandlinger og samtaler vise, sier Følsvik.

Står på oljekompromiss

Da SV-leder Audun Lysbakken ble bedt om å forklare bruddet i sonderingene, trakk han fram oljepolitikken som en hovedgrunn.

SV har gått ut med krav om full stans i all oljeleting, mens Ap har programfestet at de vil «utvikle, ikke avvikle» oljen. Det samme ønsker Sp.

Følsvik, som sitter i Arbeiderpartiets sentralstyre, sier at LO har stått fast ved Aps oljeformulering i sine samtaler med partiet.

– Vi fikk til et godt kompromiss mellom AUF og fagbevegelsen i Aps nye handlingsprogram, og det er det kompromisset vi har stått på i våre samtaler med Ap, sier hun.