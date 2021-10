Riksrevisjonen fikk formelt klarsignal til å kontrollere Stortinget

Riksrevisjonen fikk onsdag fått den formelle bekreftelsen de trengte for å gjøre etterlevelsesrevisjon av Stortingets administrasjon. Foto: Cornelius Poppe / NTB

NTB

Riksrevisjonen fikk onsdag klarsignal til at de kan gjenoppta kontrolleringen av Stortingets administrasjon. Hvilke saker de skal gjennomgå er derimot uklart.

– De siste ukene har vært krevende, men jeg er glad for at vi nå har fått en formell bekreftelse på at vi faktisk kan gjøre jobben vår, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Videre opplyser Riksrevisjonen at det fortsatt er uklart hvilke saker de skal gjennomgå.

– Vi skal først gjøre en grundig kartlegging for å finne ut hva vi eventuelt bør se nærmere på. Våre undersøkelser skal alltid basere seg på en revisjonsfaglig vurdering av risiko og vesentlighet. Det er disse vurderingene vi nå går i gang med. I tillegg kommer vi til å fortsette med å kontrollere Stortingets årsregnskap, slik vi alltid har gjort, også i perioden fra 2017, opplyser Riksrevisjonen.