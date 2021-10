Fagforbundet skuffet over bruddet i regjeringssonderingene

Fagforbundets leder Mette Nord er skuffet over bruddet i regjeringssonderingene.

NTB

Fagforbundet mener en rødgrønn flertallsregjering hadde vært det beste for deres medlemmer og er skuffet over at SV er ute av sonderingene.